管碧玲臉書放登太平島照　強調捍衛主權

管碧玲28日臉書發文，放上登太平島照片，從太平島郵局寄明信片給賴清德。（取自管碧玲臉書） 管碧玲28日臉書發文，放上登太平島照片。（取自管碧玲臉書） 管碧玲28日臉書發文，放上登太平島照片。（取自管碧玲臉書） 中評社台北4月29日電／“海委會主委”管碧玲日前登上太平島主持“南援九號”演習，宣示南沙群島主權，引發越南抗議，管碧玲28日在臉書發文表示，在此重申捍衛主權，不會退讓的堅定立場。她並強調，越南的抗議不是特別針對民進黨政府，2016對馬英九的登島計劃亦曾提出反對 。



管碧玲在臉書也放上登上太平島的照片，並且親自撿拾漂來的海洋廢棄物。



管碧玲臉書全文：



關於登太平島主持“南援九號”演習的行動，引發越南的抗議，我在此重申捍衛主權，不會退讓的堅定立場。也特別說明：



1. 越南原本就慣常性的針對其他國家在南沙的活動提出抗議， 此次抗議並沒有特別加強力度，“我國”此次的演習不會也並未造成區域緊張。



2. 越南的抗議不是特別針對民進黨政府，2016對馬英九的登島計劃亦曾提出反對 。



3. “我國”經營南沙太平島與中洲礁，為國際社會提供人道救援 、科研與生態保育等多元面向的貢獻，不讓主權議題成為兩國關係的障礙，此次登島再次展現台灣作為負責任管理者的決心。



除了“南援九號”演習，這次並在世界地球日當天，登中洲礁也從事淨灘活動，在中洲礁親眼見證由週邊國家漂來的海洋廢棄物，也體會海巡戍守南沙的日常。



海巡同仁，真是辛苦了！