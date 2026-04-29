鄭成功開台365周年　盛大祭典台南舉行

“明延平王鄭成功來台365週年中樞祭典”29日在台南市延平郡王祠舉行。（中評社 蔣繼平攝） 台南市延平郡王祠大門口。（中評社 蔣繼平攝） 日本平戶市新任市長松尾有嗣29日出席“明延平王鄭成功來台365週年中樞祭典”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南4月29日電（記者 蔣繼平）鄭成功開台滿365周年，位於台南市中西區的延平郡王祠29日舉辦中樞祭典，現場熱鬧滾滾。不過在民進黨長期執政關係下，特別強調出鄭成功的母親來自日本平戶，並邀請日本平戶市親善訪問團到場共同與祭，成為台日交流一環。



“明延平王鄭成功來台365週年中樞祭典”29日在台南市延平郡王祠舉行，“內政部”“常務次長”吳堂安擔任主祭官，民進黨籍台南市長黃偉哲、民眾黨籍金門縣長陳福海為陪祭官，國民黨籍台南市議員許至椿也有到場。



黃偉哲致詞表示，鄭成功不僅是開台歷史的重要象徵，更奠定台灣發展的重要基礎，帶領台灣進入國際大航海時代，對台灣歷史發展影響深遠。鄭成功母親來自日本平戶，藉由舉辦中樞祭典，向開台先賢表達最高敬意，也期盼延續歷史精神，深化台南與日本、金門及各地的情誼與交流。



吳堂安則指出，鄭成功在三百多年前以堅定意志與膽識，終結荷蘭統治並帶領先民拓墾台灣，為台灣奠定自主與繁榮的基礎，鄭成功不僅是歷史人物，更象徵台灣面對挑戰時堅韌不拔的精神，透過中樞祭典追思先人，也凝聚族群情感。

