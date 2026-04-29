藍委葉元之：軍購預算8千億也行　看綠誠意

藍委葉元之受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）軍購特別條例朝野進入關鍵攻防，中國國民黨“立委”葉元之今日受訪時表示，若因應美方兩波發價書（LOA）的軍售項目，將特別軍購的金額框列至8千億“也沒有不可以”，但前提是民進黨必須釋出誠意，將美國軍售與“台灣內部的商售、委製”切割處理，後者應回歸年度公務預算編列，以落實“國會”監督。



民進黨政府與美方都爭取在美國總統特朗普5月中旬訪陸前，通過軍購條例，美方與軍火商展開強力遊說。



惟今日《自由時報》報導，軍購案出現重大反轉。“立法院”國民黨團今中午將召開黨團大會，原要討論針對美方預計的第二波140億美元（約新台幣4423億元）發價書，據瞭解，國民黨主席鄭麗文與“立法院”國民黨團總召傅崐萁聯手，要將多數國民黨“立委”支持的8000億軍購版本拉回原本“3800億＋N”版本，並已在昨天動員地方黨部主委及親黨中央人士分頭致電“立委”，要求在黨團大會上支持“3800億＋N”的版本，引發部分“立委”不滿。



“立法院”日前三度協商“國防”特別條例，因各方對最終金額未達共識，院長韓國瑜裁示5月6日續行協商。國民黨“立法院”黨團今日中午召開黨團大會，針對藍委徐巧芯提出的8千億版本以及對美軍購第二波發價書約140億美元的疊加總額進行內部討論，力求在下周協商前形成共識。



針對外界關注黨內是否已對8千億版本達成共識？葉元之在“立法院”受訪時表示，今日中午的黨團大會將是各方表達意見的平台，他個人雖然聽聞部分地方黨部有向委員遊說支持該版本，但他並未接到相關電話，一切回歸黨團共識。



葉元之強調，國民黨並非阻擋軍購預算，而是強化監督機制，若這筆經費包含美方的兩波發價書金額，總額達到8千億“也沒有不可以”，但民進黨必須釋出誠意，將台灣內部的商售與委製部分拆分出來。