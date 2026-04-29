藍委不滿對越南太低調　管碧玲：登島就高調

管碧玲21日登上太平島主持“南援九號”演練。（管碧玲臉書） “海委會主委”管碧玲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月29日電（記者 鄭羿菲）民進黨籍“海委會主委”管碧玲21日登上太平島親自主持“南援九號”演練，引起越南反彈。中國國民黨籍“立委”王鴻薇29日質疑，管碧玲只在臉書上發文重申捍衛主權不會退讓，比起前“海巡署長”李仲威太過低調。管碧玲則說，登島就非常高調。這是“中華民國”的領土，捍衛主權絕不退讓，太平島、中洲礁都一樣。王給予肯定，就是需要這樣。



“海巡署”21日會同“交通部”、“國防部”、“外交部”及“衛生福利部”等機關，於南沙太平島海域實施“南援九號”人道救援、醫療後送及海洋除污聯合演練，此次演練由管碧玲親自赴太平島主持。



“立法院”內政委員會29日邀請“海委會主委”管碧玲列席報告業務概況，並備質詢。



藍委王鴻薇質詢時表示，她支持與肯定管碧玲登上太平島，但越南照往例提出非常正式的抗議，而這牽涉太平島主權爭議，越南政府講得非常不留情。7年前蔡英文執政時前“海巡署長”李仲威對越南政府採取的是嚴正駁斥，甚至透過“中央社”公開主張“中華民國”在太平島的主權。時任“內政部長”徐國勇也公開表達，主權不容置疑。



王鴻薇質疑，但此次越南抗議後，她只看到管碧玲在臉書上發照片、強調“中華民國”對於太平島的主權，其他都是冷處理。



管碧玲則說，這是“中華民國”的領土，捍衛主權絕不退讓，太平島、中洲礁都一樣。她早上接受媒體訪問，她就在十幾台電視前宣誓主權，主權不是針對某一個國家，任何國家侵犯主權，我們都不會退讓。