美花生滅台農？張嘉郡輪番質疑陳駿季

藍委張嘉郡。（中評社 張穎齊攝） 陳駿季。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月29日電（記者 張穎齊）美國花生將以零關稅大舉進口台灣，衝擊台灣花生農，尤其是雲林縣花生大縣。中國國民黨籍雲林縣長張麗善怒嗆形同“滅農”。台“農業部長”陳駿季29日遭國民黨籍雲林縣長參選人、“立委”張嘉郡輪番質疑，顯得招架不住。但陳仍嗆張麗善、張嘉郡別政治操作，更批許多說法也都是媒體操作，火藥味濃。



美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施進口台灣，全台最大花生9成產地的雲林縣衝擊最大，張麗善痛斥台“農業部政務次長”胡忠一輔導農民轉作之說是“內行人說外行話”，犧牲農民，形同“滅農”，更何況民眾要如何區別進口及國產花生，這樣怎麼保障農民？



“立法院”經濟委員會29日邀台“農業部長”陳駿季備質詢，輪值召委為民進黨籍“立委”邱志偉。



針對張麗善嗆“滅農”說，陳駿季會前受訪表示，農業是非常專業領域，相關產業輔導應回歸專業，縣市首長唱衰這樣的話，不該政治操作，應坐下來一起努力，讓農民所得更高，台灣花生市佔率達75%，帶殼花生與相關產品已有市場區隔，未來可透過標章、碳足跡與台灣特有風味，協助產業升級，在消費端，台灣花生會持續往前，過去2019年也發生“花生之亂”，當時就是選舉期間刻意炒作，農民不是特別被煽動。



媒體問，台灣對美被質疑一直在讓利？陳駿季駁，“農業部”評估對台灣是機會，台灣也能進入美國市場享有零關稅，並不是放棄台灣，有些產品進口後再加工，整體都有評估。



媒體問，對於萊克多巴胺美牛不逐批查驗劑量？陳駿季說，輸入品項若有需要會進行系統性查核，不是每一批。



隨後委員會現場，張嘉郡質詢火力全開，指出美國花生零關稅進口，台灣為何要提前棄守？政府稱美國花生是與阿根廷、印度、巴西競爭，但美國價格低台灣3倍，衝擊台灣花生農，花生種植面積約1萬5千公頃、約3萬名生產者，年產值約20億元，1公頃3.5萬，要怎麼跟美國競爭？且美國進口花生在台加工就變成“台灣製造”，這才是“洗產地”吧？“農業部”要承諾明確標示原產地，“我才是最不想要政治操作！”。

