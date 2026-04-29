怎處理髮芽馬鈴薯？陳駿季竟回：業者去挑掉

台“農業部長”陳駿季接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月29日電（記者 張穎齊）台美貿易協定（ART）放寬發芽馬鈴薯進口規定，引發食安疑慮，中國國民黨籍“立委”張嘉郡29日質詢時，秀出發芽馬鈴薯，問網傳可以吃、這能不能吃？還有現在不整櫃退貨怎處理？台“農業部長”陳駿季答詢竟回，“挑掉啊、業者去挑掉啊！讓業者有改善的機會！”“我從沒說過發芽馬鈴薯能吃哦！”



“立法院”經濟委員會29日邀台“農業部長”陳駿季備質詢，輪值召委為民進黨籍“立委”邱志偉。



張嘉郡質詢時，先秀出台灣與美國馬鈴薯各1顆，詢問陳駿季是否看得出產地？隨後再拿出一顆發芽馬鈴薯追問能否食用？並質疑為何不能整櫃退運的處理方式？



“你都認不出台灣、美國馬鈴薯，吃了中毒誰負責？”張嘉郡強調，龍葵鹼是神經毒素，不會因為炸跟烹煮就消失，政府就是放寬標準，“農業部”要變挑菜小幫手？7萬噸、約5億顆馬鈴薯是否要逐顆檢查？



陳駿季冷回，“委員站很遠，我看不出來”，並解釋發芽與儲存條件、生物體有關，龍葵鹼生成與光照、綠化及芽體長度相關，不該傳言發芽馬鈴薯可以吃，他從來沒說過，政府也絕對沒有這樣說；並指出檢驗標準沒有改變，發芽絕對不能進關。



對於為何不再整櫃退運？陳駿季表示，過去是一顆發芽就整櫃退，但實務上可能整櫃衹有少數幾顆發芽，因此改為讓業者提出改善計劃，在指定地點處理，“看到發芽馬鈴薯就挑掉啊、挑掉啊！”強調發芽並非感染，而是活體植物，放3到5天儲存不當就會發芽。他並說明，美國進口量約7萬噸、全年約15萬噸，其中真正生食約2.7萬噸，過往發芽比例約0.6%。



雙方你來我往，火藥味十足，張嘉郡批陳駿季說法讓外界誤以為“吃一點發芽沒關係”，若民眾因此中毒誰負責？陳駿季重申“我從來沒有說過發芽馬鈴薯能吃！”“不能說是政府說的！”。