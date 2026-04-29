電影《八佰》涉統戰？黃偉哲：不因人廢言

台南市延平郡王祠有蔣中正題字的“振興中華”。（中評社 蔣繼平攝） 民進黨籍台南市長黃偉哲。（中評社 蔣繼平攝） “明延平王鄭成功來台365週年中樞祭典”29日在台南市延平郡王祠舉行。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南4月29日電（記者 蔣繼平）大陸電影《八佰》改編自1937年淞滬會戰國軍死守四行倉庫抵禦日軍的史實，卻被指涉統戰，引起台灣熱議。對此，民進黨籍台南市長黃偉哲表示，不從形式主義來看，不因人廢言，也不會因為是哪裡的作品而定，要看內容才能做決定。不過他最後還幽默地向記者喊說“我還沒看過喲。”



“明延平王鄭成功來台365週年中樞祭典”29日在台南市延平郡王祠舉行，鄭成功因率軍擊敗荷蘭殖民者、收復台灣、抗清，有強烈的忠義精神，被後世譽為“民族英雄”。延平郡王祠有蔣中正題字的“振興中華”、大門口還掛著“前無古人”。



典禮期間，台南上空不斷有軍機飛過，轟隆隆聲吸引許多人抬頭仰望，也一度影響與會人士致詞。



鄭成功是民族英雄，但近期台灣卻發生有軍隊營長，因為播放了大陸拍攝，以八百壯士為題材的電影《八佰》而被申誡兩次，讓外界感到莫大諷刺引起討論。



對此，黃偉哲回應“我們不從形式主義來看，要看內容，要看內容啦！”他認為，內容牽涉到一些議題，因為抗戰裡面有很多海峽兩岸不同的詮釋，譬如共產黨說抗戰是他們自己打的，然後台灣這邊也說抗戰要把史實還原等等。



黃偉哲說“所以八百壯士死守四行倉庫大家都知道，但是裡面的內容是怎樣，這就需要去瞭解。我們不因人廢言，也不會因為是哪裡的作品，我覺得其實要看內容才能做決定。”