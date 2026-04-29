美萊豬牛也放寬？陳駿季：逐箱查驗是特殊

台“農業部長”陳駿季。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月29日電（記者 張穎齊）台美貿易協定（ART）放寬發芽馬鈴薯檢驗標準與否，引發民怨，又再爆涉及含萊克多巴胺美豬、美牛查驗放寬問題，政府將取消逐箱查驗？台“農業部長”陳駿季29日重申，這是“衛生福利部”的邊境檢疫，但逐箱查驗是特殊狀況，已發現有違禁的狀況，才會逐箱查驗。



美國加工用馬鈴薯輸入檢疫規定受關注，中國國民黨籍“立委”牛煦庭28日再爆料，ART文本宣稱的所謂非關稅障礙裡面，提到以後要終止牛肉的逐箱查驗和冷凍查驗程序，以及還要放寬對豬肉及豬肉產品的逐批查驗。



“立法院”經濟委員會29日邀台“農業部長”陳駿季備質詢，陳駿季會前受訪表示，邊境查驗皆依風險控管，沒有所謂破口，政府並未改變原則，外界相關說法為網路謠言，整個輸入不管任何品項，若需要會系統性查核，不是每一批，若需要才會。



陳駿季重申，過去對所有國家都是依照風險，用“抽批”的方式，風險高才會100%、也就是所謂逐箱查驗，在邊境檢查中，所有查驗都是依據風險，進來會有危害物質的才會逐批查驗，這是非常重要的關鍵。



陳駿季強調，查驗制度依風險而定，有違禁才會逐箱查驗，過去對各國多採抽批方式，風險高才提升至100%逐批查驗；以美牛為例，過去針對瘋牛症（BSE）有相關規範，但美國目前已屬BSE可忽略國家，不必再向世界衛生組織（WHO）通報，因此相關規範須依國際標準調整。