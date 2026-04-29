催1.25兆軍購擔心生變？綠黨團反批藍白

民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月29日電（記者 張穎齊）中國國民黨、台灣民眾黨“立法院”黨團有意將軍購特別預算條例調高至新台幣8千億，釋善意，但“賴政府”與民進黨態度強硬，1.25兆寸步不讓，被認為是擔心5月14、15日中美領導人高峰會後會生變。民進黨“立法院”黨團29日回應此議題時，則答非所問，怪國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌才是在找借口，想演給中國大陸領導人看。



“行政院”提出1.25兆元的“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”草案，國民黨先前喊出“3800億＋N”，台灣民眾黨團則是4千億版本。不過藍白近期態度鬆動，傳出有意上調至8千億。但“行政院”日前重申，軍購不能打折，建軍計劃同樣也不能打折，呼籲朝野“立委”支持不打折的軍購特別條例。



民進黨“立法院”黨團29日在黨團會議室舉行輿情回應記者會，與會者包括幹事長莊瑞雄、副幹事長陳培瑜。



記者問，民進黨是否想趕在中美領導人5月14、15日北京高峰會前通過1.25兆元軍購？會擔憂習特會後，美國總統特朗普態度鬆動生變？



“是國民黨自己該負的責任！才該好好負責，不要把所有理由借口往外推！”陳培瑜反批，黃國昌更想要對美國在台協會AIT發言，才非常荒謬，國民黨在賴清德彈劾案聽證會上演得很認真，但到軍購黨團協商時卻跑得很快，是在演給台灣人看、演給中國大陸領導人看，一方面對內宣稱支持“國防”，另一方面實際上阻擋軍購與無人機能力提升，要負責任向民眾交代的就是鄭麗文與黃國昌，這些法案與協商背後都有黃國昌的影子。



莊瑞雄則表示，將軍購與國際議題連動，不成比例，國民黨監督預算嘴巴一套、做的一套，而鄭麗文放話說“1.25兆不可能”是沒有必要的政治狠話，“國防”預算應經過盤整需求、逐項檢視，若認為不需要就明講要砍哪一項？而不是菜市場喊價。