樁腳認證最弱母雞？賴瑞隆：民調還是領先

綠委賴瑞隆。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月29日電（記者 張穎齊）民進黨高雄市長參選人、“立委”賴瑞隆26日出席高雄市小港區的後援會成立大會現場，遭樁腳、小港後援會副會長蔡冠瑋當面說賴瑞隆“雖是最弱母雞，但卻是好母雞”，頗為尷尬。賴瑞隆29日受訪表示，對於攻擊評論都尊重。他更強調，在歷次的民調裡，不管是各方的民調，他也都還是高居領先的地位。



民進黨籍高雄市長陳其邁任期屆滿8年，2026高雄市長選戰，由中國國民黨籍“立委”柯志恩對上新潮流系賴瑞隆，但賴瑞隆在黨內初選遭爆兒子霸凌案外，出線後聲勢看似無起伏，被認為講話無聊，遭輿論酸說是“最弱母雞”，柯志恩更諷賴瑞隆的啦啦隊很多，但有人看得到賴瑞隆的存在嗎？民進黨更派出湧言會“立委”黃捷去參選民進黨高雄市黨部主委要拉抬賴。



賴瑞隆29日在“立法院”受訪表示，過去這一段時間，網路上有很多各種討論，但他是經過初選階段，他在過去2013年得到的《經理人》雜誌評選十大MVP，這也是全台灣選出10人中，他是唯一一位政府官員，而他在“立法院”得到了公督盟24次的優秀“立委”，在“立法院”也為高雄、林園、大寮爭取超過新台幣6千億的建設經費。



賴瑞隆說，在歷次的民調裡，不管是各方的民調，他也都還是高居領先的地位，所以是不是最強的母雞，高雄市民選民都看在眼裡，那當然選舉期間會有很多的聲音，他都充分尊重，但他對自己是有充分的信心，繼續朝高雄建設的目標向前走，高雄更好，台灣更好，這是他堅定的目標，至於其他的一些攻擊或一些評論，他都表示尊重。