林佳新：民進黨照顧美國農業屠殺台農

林佳新。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月29日電（記者 方敬為）根據台美對等貿易協定（ART）台灣將開放市場，給予美國花生等1482項農產品零關稅輸入，引起反彈。被稱為“最強菜農”的雲林縣農民林佳新接受中評社訪問表示，民進黨政府對美國要求照單全收，形同照顧美國農業、屠殺本土農業！雲林縣是台灣花生主要產地，許多花生農年事已高，政府宣稱要輔導轉耕其他作物，可行性低，綠營為了美國，不顧農民生計，踐踏本土農業，必招反撲。



今年2月簽訂的台美對等貿易協定（ART）將有1482項美國農產品零關稅輸入台灣，其中將開放美國花生以“零關稅、豁免特別防衛措施（SSG）”的優勢進口台灣市場，引發本土農民緊張。



林佳新曾在2020年“立委”選舉代表中國國民黨參選台中市第一選區“立法委員”，敗給時任“立法院副院長”的民進黨“立委”蔡其昌。



林佳新痛批，該項政策預估將使台灣進口花生佔比上看三成，且毫無數量限制的防線，“農業部”明知台美兩國的農業體制存在極大落差、完全無法對等競爭，卻仍選擇將本土農民推向深淵，甚至以“輔導轉作其他作物”作為搪塞之詞，根本是無視農民的生存權。



林佳新說，失去關稅保護的屏障後，本土花生的生存空間將面臨毀滅性打擊，他以先前本土紅豆產業的慘痛經驗為例，指出當時本土紅豆便是遭受進口紅豆泥等加工品的市場掠奪而面臨絕境，未來美國花生勢必也會依循此模式，以帶殼、不帶殼甚至各類加工品的形式全面入侵台灣市場。



林佳新強調，過去仰賴關稅保護，台灣花生還能勉強維持價格優勢，如今在零關稅的門戶洞開下，美國花生挾帶低廉的規模化成本傾銷，價格甚至與台灣本土花生相差3、4倍，面對如此懸殊的價格落差，民進黨政府卻遲遲無法告訴本土花生農究竟該何去何從。