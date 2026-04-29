台官方：美花生製花生醬產地標台灣符合規定

藍委張嘉郡。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月29日電／台美對等貿易協定（ART）承諾美國花生將以零關稅及豁免特別防衛措施（SSG）進口，中國國民黨籍“立委”張嘉郡29日表示，美國花生在台灣製成花生醬，產地標示竟是台灣，認為這樣的標示作法已經涉及洗產地。台“農業部長”陳駿季今天回應，因為原物料型態已經改變，屬於實質轉型，花生醬的原產地標示台灣符合規定。



根據台灣關務署規定，貨物若非完全在台灣生產，經過實質轉型就能認定為台灣產製，僅進行簡單的切割、包裝、分類或混合等簡易加工，就不屬於實質轉型。



“立法院”經濟委員會29日邀台“農業部長”陳駿季備質詢，輪值召委為民進黨籍“立委”邱志偉。



今年2月簽訂的台美對等貿易協定（ART）將有1482項美國農產品零關稅輸入台灣，其中美國花生以“零關稅、豁免特別防衛措施（SSG）”的優勢進口台灣市場，引發本土農民緊張。



張嘉郡指出，美國進口花生的價格優勢是“低於台灣花生3倍”，因此怎麼可能如“農業部”所說的僅與印度、阿根廷、巴西競爭，台灣花生勢必也會受到影響，且美國花生經加工後，其製品竟可稱為“Made in Taiwan”，等同於是在洗產地。如果花生是美國進口的，就不能寫台灣生產，應該如實標示原料的產地。



陳駿季說，因為原物料型態已經改變，屬於實質轉型，花生醬的原產地標示台灣符合規定，也強調台灣農業沒有那麼脆弱，可以維持一定的品牌價值。



陳駿季也表示，將以標章與碳足跡方式，呈現台灣花生品牌效益；農業不應成為政治操作議題，而是“中央”與地方合作，讓產業升級轉型能夠落實。



陳駿季表示，台灣花生的市占率能夠達到75%，是因為台灣花生有特色，尤其香氣不是進口花生可比，且消費者喜歡可鮮食享用的台灣帶殼花生；後續將對台灣花生做出唯一選擇的品牌效益，透過標章讓台灣花生在市場與進口花生做很好的區隔。