邱莉莉、黃偉哲上演餵食秀　大推台南美食

民進黨籍台南市議長邱莉莉餵民進黨籍台南市長黃偉哲吃蚵。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南4月29日電（記者 蔣繼平）台南牡蠣（俗稱蚵仔）正值產季，南市區漁會28日在議會舉辦活動宣傳，並展示攜手知名餐廳主廚推出的精緻料理。民進黨籍台南市議會議長邱莉莉也到場體驗煮鮮蚵，並揪民進黨籍台南市長黃偉哲上演餵食秀，不分藍綠民代到場試吃，和樂融融。



南市區漁會29日在台南市議會舉辦“台南蠔棒”（音同：台南好棒）記者會，南市區漁會理事長方裕豐主持，民進黨籍台南市長黃偉哲、民進黨籍台南市議長邱莉莉、以及多位藍綠各黨籍議員均到場支持，會後也變成一場試吃大會。



這場活動與福爾摩沙遊艇酒店、阿霞飯店、晶英酒店、欣福龍等台南在地4家知名餐廳合作，透過主廚精湛廚藝攜手推出限定牡蠣料理，分別有莫札瑞拉起司烤蚵、山海拼盤、涼拌洋蔥鮮蚵、韓式虱目魚炸牡蠣等各式充滿異國風味料理。



黃偉哲致詞時幽默形容“南科有chip，南蚵很Cheap”，讓到場的人士哈哈大笑。邱莉莉也推薦台南牡蠣是生蠔等級，要大家品嘗在地美味。會後黃偉哲、邱莉莉也率領到場民代進行攤位巡禮，邱莉莉邊吃邊大力推薦“美味又多汁，這蚵好！ ”



南市區漁會表示，台南安平、南區及安南區外海牡蠣目前正值盛產期間，鮮甜飽滿、肉質肥美，正是品嚐台南鮮蚵的最佳時節。也推出具標章與溯源認證的“南市蚵”品牌，讓民眾吃到真正來自台南、符合時令又安心的鮮美滋味。