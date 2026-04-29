新創公司進駐竹科　聚焦AI技術運用

竹科管理局29日舉行上半年廠商記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月29日電（記者 盧誠輝）新竹科學園區管理局29日舉行上半年廠商記者會，宣布包括勵瑞科技、起而行綠能兩家新創公司正式進駐竹科，這兩家新創公司近年來都積極聚焦AI技術在產業上的運用，期盼能在竹科繼續發光發熱。



竹科管理局29日舉行上半年廠商記者會，包括竹科管理局長胡世民、副局長倪茂榮和游靜秋、勵瑞科技董事長林育業、起而行綠能董事長簡金品等人都到場出席。



竹科管理局長胡世民表示，非常歡迎勵瑞科技、起而行綠能這兩家新創公司能正式加入竹科這個大家庭，兩家都是非常有潛力的公司，期盼兩家公司都能在竹科發光發熱，竹科管理局也會提供各項協助。



林育業指出，勵瑞科技成立於2021年，主要從事乳房專用磁振造影系統（MRI）、譜儀、射頻線圈、半自動光學檢測平台的研發與製造，公司近年積極運用AI技術更快地把影像硬體、軟體平台與資料治理能力整合成可複製的服務型產品，期盼能推動可規模化、可持續的臨床價值與產業影響力。



簡金品表示，起而行綠能成立於2017年，主要從事電動車輛的交流與直流充電樁、控制模組研發，近年來也積極整合AI偵測與防火方案，打造“主被動安全”充電場域，助力企業ESG轉型，隨著全球運具電動化邁入爆發期，建構穩定且安全的能源補給網已成為各界共識。