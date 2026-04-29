何時與沈伯洋合體？王世堅：最近正在審預算

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月29日電（記者 莊亦軒）民進黨台北市長參選人傳出將提名不分區“立委”沈伯洋，被問到是否合體進行地方拜會，民進黨籍“立委”、中常委王世堅回應，因“立院”正在審查預算，一時半刻沒辦法挪出時間，也有跟沈說明過，“我不但祝福他，也會用各種方式去跟大家說服、說明”。



王世堅表示，沈伯洋也做了很好的起手式，現在都正在進行要參選的準備工作，等這些準備工作到了一定程度，相信大家可以拭目以待沈伯洋以台北市長參選人身分，換上不同面貌做好萬全準備。



沈伯洋日前上專訪時拋出當選後將以“無限城論壇”取代台北上海雙城論壇。王世堅29日受訪表示，我們不敢去否定雙城論壇完全不對，但應該擴大除了跟上海以外城市的交流，讓我們台北締結姊妹市國際化，也是無限城的真諦。



沈伯洋日前接受節目訪問提到，應取消雙城論壇這種帶有滲透風險的雙城交流，並且拋出應改與全球先進城市接軌，打造“無限城論壇”，引發網友熱議。



王世堅29日下午赴民進黨部參加中常會，會前接受媒體訪問。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安29日上午出席防汛演習受訪表示，歡迎沈伯洋來參加台北國際城市論壇，被解讀有意回擊沈拋出的“無限城論壇”。



王世堅表示，他們之間講的並沒有交集啦！無限城不代表我們就排擠某些城市，是說台北的視野應該更大，不止對岸的城市有城市交流。包括日本、韓國甚至新南向國家的泰國，這些都可以交流，這才是沈伯洋講的重點。