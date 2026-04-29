科技業董座簡金品：不能把市場都放在歐美

起而行綠能董事長簡金品。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月29日電（記者 盧誠輝）新竹科學園區管理局29日舉行上半年廠商記者會，宣布兩家新創公司正式進駐竹科，其中一家從事充電樁研發與製造的起而行綠能董事長簡金品表示，公司受到美國關稅很大的影響，主因是過去市場太過單一，後來也讓他決定調整市場，不能把市場都放在歐美。



竹科管理局29日舉行上半年廠商記者會，包括竹科管理局長胡世民、副局長倪茂榮和游靜秋、勵瑞科技董事長林育業、起而行綠能董事長簡金品等人都到場出席。



簡金品29日出席新竹科學園區管理局記者會時指出，過去公司的產品市場多以歐美為主，但後來受到美國關稅的影響很大，也讓他開始思考，不能把市場都放在同一個地方，公司這兩年已經把市場分散到包括越南和印尼等東南亞市場。



簡金品提到，這兩年因為受到美國關稅影響，導致公司出現虧損，主因是公司過去的重心都放在歐美市場，也因為營收過度集中的關係，導致這兩年常常因為美國總統特朗普一下句話就受到影響，因此也讓他開始對公司的市場進行調整，希望不要再像過去太過集中在單一市場，而是能讓客戶的組成更多元。



簡金品說，公司後來決定要轉戰東南亞市場，但包括越南和印尼等市場其實都是血淋淋的戰場，競爭非常激烈，所以要受到東南亞客戶的認可也不是那麼容易，但他對公司產品的技術、品質與價格深具信心，期盼今年能讓公司的業績翻倍成長。