王惠美拚觀光　推彰化文創精品攬客

彰化縣舉辦2026“彰化文創精品認證徵選”，獲獎業者合影。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化4月29日電（記者 方敬為）彰化縣政府舉辦2026“彰化文創精品認證徵選”，共有13件商品脫穎而出，中國國民黨籍縣長王惠美今天親自頒獎授證。她表示，為了促進彰化觀光旅遊，提升能城市見度，縣府鼓勵縣內業者打造具文化意象的文創商品，透過特色商品吸引外地遊客來訪，採購伴手禮，不只促進經濟，也能夠宣傳彰化的軟實力。



獲獎業者期待透過“彰化文創精品認證”，強化品牌宣傳，也希望能夠搭配觀光旅遊產業獲取商機。對於大陸方面提出10項惠台政策，當中包括促進兩岸觀光旅遊，開放上海、福建民眾赴台個人遊試點，業界也相當樂見。過去受到陸客青睞的鹿港老牌糕餅店玉珍齋也參與今年徵選，並以“視覺包裝設計類”獲得認證。



2026彰化文創精品認證徵選活動，29日上午於縣府中庭舉行授證典禮，王惠美親自表揚獲獎業者。今年徵選活動首度新增“文創精品類”，與既有“文創商品類”及“視覺包裝設計類”共同評選，共有70家業者、135件商品參賽，最終甄選出13件優秀作品，分別是精品類3件、商品類5件、視覺包裝5件。



王惠美表示，獲獎作品皆以彰化文化風土與地方生活為靈感，都擁有獨一無二的故事，充分展現彰化文創產業逐漸成熟。她要感謝彰化縣議會議長謝典霖與所有議員對預算的支持，縣府將持續整合資源做為業者後盾，讓彰化文創能量持續發光發熱。



王惠美提到，文創商品是一座城市軟實力的代表，也是吸引外地遊客到訪彰化旅遊的要素之一，期待透過特色商品吸引外地遊客來訪，採購伴手禮，不只促進經濟，也能夠宣傳彰化的軟實力。