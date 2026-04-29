支持3800億＋N換副院長？傅崐萁駁斥

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 資料照） 中評社台北4月29日電／針對軍購特別預算條例，中國國民黨“立院”黨團究竟要支持3800億＋N還是8000億版本，至今尚未有定調。國民黨團29日中午舉行黨團大會討論軍購案，黨團總召傅崐萁會前受訪時，表示國民黨立場很清楚，只要美國發價書來，我們第一時間就授權，就可以簽約，絕對沒有時間差，沒有來不及的問題。至於外傳傅將以支持3800億＋N方案，以此換取“立法院副院長”的說法，傅則怒批民進黨放謠言、假議題交換說等等，都應該適可而止。



現任“立法院副院長”是江啟臣，代表國民黨參選台中市長，若未來當選市長，“立委”席次要補選，“立法院副院長”也需由“立委”再互選產生。



媒體報導，傅崐萁表示，只要“國防”有需要的，能夠守護台灣，國民黨全力支持。“我再一次的強調，民進黨只會打嘴砲。所有防衛台灣的戰爭，都是國民黨打勝的。”傅崐萁強調，只要有美國政府的保證，包括後續的研售、維修、零件等等，能夠全面的供應，只要有美國的發價書來，黨團就會支持。



傅崐萁說，不管是3000億、5000億、8000億、1兆，甚至更多，只要美國的發價書來台灣，黨團就會全力支持。所以這些框架不過就是民進黨要藏汙納垢，不要硬塞什麼東西進來，軍購是為了守護台灣，而不是成為民進黨的提款機。



至於針對外傳“換副院長說”，傅崐萁則駁斥，表示當國民黨團內部在做民主討論的時候，又放了很多似是而非的這些謠言進來，還有一些假議題交換說等等，“我覺得民進黨適可而止。”



傅崐萁表示，民進黨不要再用話術來蠱惑人民，更不要想見縫插針來分裂國民黨。國民黨經過民主討論之後，就是鐵板一塊，會朝著大家的共識來進行。