搶竹北市長多一人　藍議員邱靖雅宣布參選

國民黨籍新竹縣議員邱靖雅。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文29日傍晚將到新竹縣黨部出席主委佈達交接典禮，但就在新竹縣長楊文科接任主委前夕，國民黨籍新竹縣議員邱靖雅搶先宣布將參選竹北市長，引發地方議論。



國民黨新竹縣長參選人已確定提名藍委徐欣瑩，綠營原本呼聲最高的民進黨籍竹北市長鄭朝方日前傳出可能續留竹北爭取連任，也為竹北市長選戰增添更多變數。目前包括國民黨籍新竹縣議員邱靖雅、林禹佑和竹北市民代表會主席林啟賢都有意參選，台灣民眾黨則包括新竹市副市長邱臣遠和新竹縣議員林碩彥也有意參選。



邱靖雅表示，對於投入選戰的決定，並非臨時起意，而是長期觀察城市發展後的責任選擇，很多問題已經到了不能再拖的階段，城市不能再等。選舉不是比誰聲量高，而是比誰真正懂城市、能解決問題。



邱靖雅指出，她長期深耕竹北，對在地需求與發展脈絡有充分掌握，不論對手是誰，她都已經準備好，並有信心贏得市民的支持。即便是對戰被認為呼聲很高、甚至可能回到竹北參選的鄭朝方，她也不會退縮。



邱靖雅強調，此次參選不只是一場選舉，而是讓竹北邁向下一個階段的重要起點，並以“竹北要安全、交通要順暢、竹北要有機會”作為核心訴求，期盼打造一座真正懂得照顧人、接得住市民需求、安心而有溫度的城市，帶領竹北完成從成長到成熟的關鍵進化。