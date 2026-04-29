季麟連為軍購案批韓國瑜賣黨　鄭急緩頰

國民黨副主席季麟連在中常會上要求發言痛批韓國瑜。（中評社 張嘉文攝） 國民黨團總召傅崐萁拉著副主席季麟連希望他別再說了。（中評社 張嘉文攝） 國民黨副主席季麟連的發言讓中常會氣氛突變。（中評社 張嘉文攝） 國民黨主席鄭麗文趕緊緩頰。（中評社 張嘉文攝） 國民黨團總召傅崐萁露出頭痛的沉思表情。（中評社 張嘉文攝） 國民黨中常會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）軍購特別條例朝野進入關鍵攻防，中國國民黨今天下午召開中常會，黨主席鄭麗文原本未針對此議題發言，但副主席季麟連突然舉手要求發言，強調軍購案國民黨團原本的3800億＋N的版本是最佳方案，民進黨簽的這個1．25兆案，是50年來最為荒謬的鬧劇。



季麟連隨後話鋒一轉，痛批這陣子積極在協商此案，傳出私下也表態支持8千億版本的“立法院長”韓國瑜。季說，國瑜是國民黨的光榮，是黃埔軍的驕傲，我們都是黃埔子弟，軍人以徹底服從命令，誓死達成任務為目標，打死他都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事（指支持8千億版本），如果有這個事，黃復興必然挺身而出，大義滅親，開除韓的黨籍。



季麟連此話一出讓現場中常會眾人都嚇了一大跳，坐在他身旁的國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁還起身要他別講了，但季不聽勸，仍堅持要把話說完。



季麟連說，藍委徐巧芯（近日提出8千億版本）是大家最喜歡最期盼的國民黨未來領袖，在地的選舉也好，反罷免也好，黃埔軍全力進行力挺，所以徐千萬三思，不要做出親痛仇快事情。



鄭麗文也在季麟連發言後趕緊出聲緩頰說，謝謝季的慷慨激昂發言，軍人一生戎馬獻身於軍方和台灣安全，季副主席感情比較豐沛，說的有點重，但是其實我們還是跟韓院長也好，還有徐巧芯之內，都有很良性的溝通，相信大家雖然主張不一樣，但國民黨是一個民主開放的政黨，只要是為國家好，為黨好，任何的意見都可以交流，都可以討論，相信韓國瑜是全盤考量，所以她也特別要緩頰一下。



鄭麗文強調，對於軍購特別條例，黨版的立場非常清楚，很多人在問她的態度是不是改變了，但她從來沒有任何的黨團成員談過所謂的態度改變，因為這版本是我們深思熟慮的結果，是一個最有利於完成對美軍購保護台灣，同時守住老百姓的荷包，堅守財政紀律的負責任做法，所以再一次表達黨中央的態度也從來沒有變動過。



對於軍購特別條例，國民黨“立法院”黨團今天中午召開黨團大會尋求共識，但最終經討論後未有結果，須再議。＜nextpage＞