台官方事先沒溝通！余文欽看“花生之亂”

台中太平區農會總幹事余文欽。（中評社 資料照） 中評社台中4月30日電（記者 方敬為）台美對等貿易協定（ART）給予美國花生等1482項農產品零關稅輸入，引起反彈。台中太平區農會總幹事余文欽接受中評社訪問表示，雖然太平的農業品沒有受到進口排擠，可是後續又有哪些進口品項，迄今仍未明。花生零關稅進口，主要產地農會與地方政府事前都未能掌握，也無農政單位的影響評估，盼官方先與地方農會溝通，以利因應變化與衝擊。



今年2月簽訂的台美對等貿易協定（ART）將有1482項美國農產品零關稅輸入台灣，其中將開放美國花生以“零關稅、豁免特別防衛措施（SSG）”的優勢進口台灣市場，引發本土農民緊張。



余文欽表示，雖然目前台中太平地區所生產的荔枝、龍眼、枇杷及蜂蜜等主要品項，因其季節性與在地特色，在內需市場表現相當穩定，尚未直接面臨大規模進口的替代衝擊，但是在ART的框架下，有多達1482項農產品被列入零關稅名單，究竟包含哪些具體項目，基層農會至今仍霧裡看花，還需要密切注意。



余文欽指出，近年來，民進黨政府農政單位在面臨國際市場開放的重大決策時，往往採取命令式發布，很少跟地方農會溝通，以此次引起議論的美國花生進口為例，許多花生主要產區的農會，甚至是地方政府，都是“被動”得知政策內容。這對地方農民而言，無疑是巨大的衝擊，農民最擔心的並非競爭本身，而是在毫無心理準備與對策的情況下，被要求承擔市場開放的代價。



余文欽認為，照理，政府在宣布開放市場前，應針對受影響的品項進行詳盡的影響評估報告，並事前與地方農會、縣市政府、農友說明進口品項的規模、可能的價格波動，以及政府準備採取的配套補償或轉型措施，唯有將資訊透明化，讓基層清楚掌握政策方向，農友才能在市場環境變化時，調整產期或生產結構，而非在資訊落差中陷入無所適從的窘境。

