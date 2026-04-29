沈伯洋拋出停辦雙城論壇　黃揚明掀綠2招

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北4月29日電／2026台北市長選戰布局未定，民進黨不分區“立委”沈伯洋被視為可能代表綠營出戰的人選。他日前拋出，若任台北市長將停辦台北、上海“雙城論壇”，改推與更多國際城市交流的“無限城論壇”。對此，資深媒體人黃揚明28日分析，沈伯洋提出“廢除雙城論壇”作為首波政見，等於宣告其選戰主軸仍是“抗中保台”。他形容其作為沈伯洋的起手式，並不令人意外。



黃揚明分析，民進黨除操作“聲量海”，也可能運用“躺平戰術”，讓藍營支持者誤以為蔣萬安穩贏，進而降低投票意願。若藍營選民普遍覺得“不差我這一票”，反而會讓沈伯洋有取勝機會。藍營蔣萬安若只是溫和談市政，無法激起支持者的熱情，那綠營這套戰術就可能奏效。



黃揚明28日於《大新聞大爆卦》節目中表示，沈伯洋近日透過髮型、專訪與網路話題密集曝光，聲量快速升高。這套打法是“聲量海”，也就是透過大量熱門關鍵字與沈伯洋連結，讓民眾原本只是搜尋明星或流行話題，也可能看到沈伯洋相關內容。例如只是查日星木村拓哉、韓星車太鉉的新聞，都可以看到沈伯洋。



黃揚明指出，沈伯洋目前在台北市民心中的存在感仍低，因此綠營的策略是先製造好奇感。若沈伯洋接下來到台北市五分埔、大稻埕、西門町商區走訪，可能會吸引民眾圍觀，綠營團隊再將畫面包裝成“沈伯洋引發熱潮”，進一步營造人氣。



黃揚明認為，面對沈伯洋拋出停辦雙城論壇，中國國民黨籍台北市長蔣萬安應直接說明論壇的存在價值，與沈在市政議題上直球對決，不必過度陷入“無限城”等動漫哏的攻防。若要主張改辦國際城市論壇，必須先提出具體規劃，這個無限城論壇到底會有哪些城市願意參加，沈都講不出來。相關政策要先有譜，不應只是敲鑼打鼓、喊口號。