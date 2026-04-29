季麟連揚言開除黨籍　台中副市長挺韓國瑜

針對軍購特別條例的爭議，鄭照新在臉書發文表示看法。（照：鄭照新臉書） 中評社台北4月29日電／中國國民黨“立院”黨團今天召開黨團大會，就軍購特別預算條例草案進行討論，試圖凝聚黨內共識，但歷經長時間協商仍未達成一致立場。傳出“立法院長”韓國瑜日前向“立委”表態“支持8千億軍購”，引發國民黨副主席季麟連在中常會上開砲，甚至喊出“建請開除韓國瑜黨籍”，掀起黨內震盪。



季麟連表示，韓國瑜是他個人40年來的鐵桿兄弟，兩人同為黃埔子弟，軍人向來以徹底達成命令為目標。他強調：“打死我，我都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事！”但他也放話，若韓國瑜確實如此行事，黃復興黨部必然挺身而出、大義滅親，建請開除其黨籍。



對於季麟連的激烈言論，台中市副市長鄭照新隨即發文表示，措辭嚴厲。



鄭照新指出，韓國瑜身為“立法院長”，在第一線承擔著許多黨內人士不必面對的龐大壓力，如今竟還有自己人要從背後捅刀，令人難以接受。他表示，“說話這麼缺乏分寸的人，不要說什麼鐵桿兄弟，應該公開道歉，否則也不用再說自己代表國民黨了。



鄭照新曾任國民黨“立委”江啟臣辦公室助理、高雄市政府新聞局局長、台中市政府新聞局局長等職務，現為台中市副市長。