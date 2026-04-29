謝龍介拋育兒政策　賴笑問陳亭妃有無對策

陳亭妃昨天合體蔡英文到台南梅嶺健行。（取自陳亭妃臉書） 民進黨中央黨部。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月29日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台南市長參選人謝龍介喊出台南市小朋友“零至15歲每月加碼領5千”，為育兒政策提福音。民進黨29日召開中常會，據與會人士轉述，賴清德笑問同黨籍台南市長參選人、中常委陳亭妃如何應對。



謝龍介日前拋出“育兒幸福三政策”，預算規模、照顧面向更宏大也更全面。其中一項就是要讓台南市小朋友“零至15歲每月加碼領新台幣5千”，每個小孩長至15歲共可領到96萬元，從出生到國中畢業，由市府投資台南下一代未來，減輕家長負擔。



民進黨29日舉行中常會，會後由與會人士轉述會中情形，會中有人提到嘉義民雄有傳言某參選人當選就發多少錢，未來這種作法可能層出不窮。



陳亭妃補充她的對手喊出零至15歲每月加碼領5千，賴清德聞言隨即面帶微笑，詢問陳有無應對政策。媒體特別詢問陳亭妃初選對手、民進黨“立委”林俊憲反應如何，據透露林俊憲今日並未與會。



陳亭妃回答，她對手只是出一張嘴，現在就跟台南市民報告將檢視全台六都還有什麼福利政策，台南都要有。賴清德聽完點頭表示，簡單明瞭。



賴清德表示，近期將邀請“立委”來黨部聽取如何應對少子女化的意見。