季麟連籲軍購案三思　徐巧芯：遵守黨團決議

藍委徐巧芯。（中評社 資料照） 中評社台北4月29日電／中國國民黨“立法院”黨團29日中午召開黨團大會，商討軍購預算規模究竟要“3800億+N”或8000億元。但歷經一個多小時的討論並無共識，傳出“立法院長”韓國瑜透過管道向“立委”表態“支持8千億軍購”，惹火國民黨副主席、軍系季麟連。季在中常會開炮，“稱若賣黨求榮，黃復興會建請開除韓國瑜黨籍”，又向挺8000億軍購版本的藍委徐巧芯喊話，要她三思。



被點名的徐巧芯則回應，“絕不會做出親痛仇快的事情，一定會遵守黨團的決議行事，請季副主席放心”。



季麟連今日在中常會上針對軍購案發言，痛批民進黨的軍購案沸沸揚揚近一年，他一直沒有講話。因為傅崐萁領導國民黨團提出最佳行動方案，這個版本完全合乎法理情，既有尊嚴、彈性、更有前瞻又合乎法理情。



季麟連說，韓國瑜是他個人四十年來的革命袍澤、鐵桿兄弟，韓國瑜是國民黨的光榮、黃復興驕傲，都是黃埔子弟，軍人以徹底達成命令、誓死達成任務為工作目標，“打死我，我都不會相信國瑜兄會做出賣黨求榮的事！如有這樣，黃復興必然挺身而出大義滅親，見請開除韓國瑜黨籍”！



季麟連此話一出讓現場中常會眾人都嚇了一大跳，坐在他身旁的國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁還起身要他別講了，但季不聽勸，仍堅持要把話說完。



季麟連接著說，藍委徐巧芯（近日提出8千億版本）是大家最喜歡最期盼的國民黨未來領袖，在地的選舉也好，反罷免也好，黃埔軍全力進行力挺，所以徐千萬三思，不要做出親痛仇快事情。他敬請優秀的全體中常委，呼籲全體“立法委員”，全黨黨員一致支持傅總召的版本，謝謝各位。



徐巧芯則回應，“本人絕對不會做出親痛仇快的事情，一定會遵守黨團的決議行事，請季副主席放心”。