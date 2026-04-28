王宏志：重啟兩岸旅遊可淡化台海凶險印象

中華觀光管理學會理事長王宏志。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月30日電（記者 方敬為）大陸提出10項惠台措施，包括開放“上海、福建民眾赴台個人遊”試點。中華觀光管理學會理事長王宏志接受中評社訪問表示，重啟兩岸民間旅遊交流，不只能讓台灣的觀光業活絡，還能帶來附加效益，也就是淡化國際對台海“兵凶戰危”的印象，進而為台灣整體觀光發展帶來實質助益。



王宏志，嘉義大學企業管理學系博士班休閒事業管理組博士，研究專業包括永續觀光發展、觀光產業組織行為、觀光產業策略聯盟、旅運管理、人力資源管理等，現任台中教育大學永續觀光暨遊憩管理碩士學位學程專任教授、中華觀光管理學會理事長。



中國國民黨主席鄭麗文赴陸展開國共交流後，大陸4月12日宣布10項惠台措施，涵蓋了農漁牧業、觀光旅遊、影視文化以及中小微型企業發展等多個面向。觀光旅遊方面除了倡議兩岸空中客運直航航點全面恢復，並開放“上海、福建民眾赴台個人遊”試點。



檢視此次10項惠台措施對台灣觀光旅遊業的影響，王宏志表示，雖然目前僅侷限於上海與福建兩地的自由行旅客，與過往全面開放陸客來台的榮景相比，市場規模與量能落差甚大，但對台灣觀光產業而言無疑是“有總比沒有好”。



從產業鏈的角度觀察，王宏志指出，都會區與知名景點的旅宿業者將是首波受惠的對象，住宿需求可望上揚。過去高度仰賴陸客的特定景區，如阿里山地區，在陸客銳減後遊客人數出現顯著下滑，此次開放應能為其注入適度活水；相對而言，部分景點如日月潭，在“國旅”強韌的基本盤支撐下，2024年全年觀光人次仍維持在232萬的穩健成績，受陸客斷炊的衝擊較為和緩，但未來若有對岸旅客回流，亦能為當地觀光產業帶來錦上添花的效果。



王宏志並提到，此次政策帶來的旅遊型態轉變，也將重塑觀光紅利的分配版圖，早年陸客團體旅遊多採“環島模式”，能將經濟效益廣泛擴及墾丁、花東等非都會地區，達到雨露均沾之效；如今以自由行為主的試點，旅客足跡預期將高度集中於台北，並逐步向台中、台南、高雄等主要都會區滲透。