陸劇在台掀熱潮　原著小說跟著熱銷

陸劇《逐玉》原著小說陳列在書店中醒目位置。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月30日電（記者 方敬為）隨著影音串流平台普及，中國大陸不少影視作品在台灣掀起熱潮，例如近期備受討論的《逐玉》，“追劇熱”更延燒至出版界，帶動了原著小說在台熱銷，台灣書店內都可以見到大陸作家的小說作品陳列在顯眼位置。



根據統計，中國大陸目前的圖書市場規模已高居世界第二，每年出版的新書種類高達數10萬冊，龐大的市場基底孕育了極具商業潛力的IP產業鏈，讓文字創作與影視改編的結合，發揮出跨媒介的加乘效益。



陸籍作家的創作力旺盛，特別是網路小說的發展更是推進出版業與影視產業的來源，且創作題材五花八門，從過去大眾熟知的傳統武俠題材，一路擴展至科幻、仙俠、官場、奇幻，甚至是迎合年輕世代的電子競技等新興類型，各個領域皆培養出死忠的讀者群與龐大的粉絲經濟。



這些小說隨著影視化在台灣市場展現了顯著的影響力，近期最具代表性的例子便是陸劇《逐玉》，該劇播出後在台灣掀起旋風，迅速攻佔Netflix等各大串流平台的熱門排行榜，連帶使得原著小說的討論度居高不下，台灣各大出版社看準龐大商機，打鐵趁熱，代理出版《逐玉》等熱門影視原著的繁體中文實體書。



不僅如此，即便是影集已播畢多年的經典之作，如紅極一時的《陳情令》，其原著小說《魔道祖師》至今依然能穩穩陳列在台灣各大實體書店內最醒目的暢銷位置。

