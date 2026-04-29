鄭麗文痛批綠棄守農民　根本是在賣台

國民黨主席鄭麗文。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）針對美國花生即將零關稅進口，中國國民黨主席鄭麗文今天在中常會上表示，從發芽馬鈴薯之亂，到購買美國花生完全零關稅，連緊急保護措施都節節敗退、完全棄守，顯示民進黨政府在食安與農業防線上一再退讓。



鄭麗文痛批，民進黨政府從開放萊豬開始，就在台灣食安上放棄守護台灣人餐桌安全的重要防線，更犧牲、出賣台灣農民。她質問民進黨政府“你是在保台嗎？還是根本在賣台？”



國民黨今天下午召開中常會，由鄭麗文主持，會中特別針對近日“賴政府”在開放美國農產品引發諸多爭議發言。



鄭麗文指出，“農業部”面對花生零關稅衝擊，竟說台灣花生可以轉型，她直言，請問什麼叫做轉型？就是叫我們花生農不要再種花生了。



她強調，美國花生價格低廉，若沒有關稅保護，台灣花生農根本看不到明天；而絕大多數花生農都集中在她的故鄉雲林縣，面對縣長張麗善痛心疾首站出來發聲，政府不能再講風涼話。



鄭麗文質疑，民進黨政府毫無原則退讓，究竟替台灣換到了什麼？她表示，政府無血無淚，無情無義出賣台灣農民，卻沒有說清楚替“中華民國”、替台灣爭取到什麼。當年開放萊豬時，政府告訴人民只要開放萊豬，台灣就可以參加 CPTPP，但到現在仍遙遙無期，“不要再騙了，真的不要再騙了。”



鄭麗文再問，犧牲台灣食安、犧牲台灣農民，到底換到了什麼？如果政府回答不出來，就必須面對台灣這麼多農民，交代台灣農業未來何去何從。她強調，中國國民黨態度非常嚴正，要求民進黨政府說清楚，為什麼棄守、為什麼放棄，難道民進黨政府真的要滅農嗎？



鄭麗文也說，國民黨“立法院”黨團非常辛苦、認真，將持續在“國會”幫助人民守住台灣底線、維護農民權益。