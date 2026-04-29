沈伯洋將出戰北市長　綠小雞願合掛看板

民進黨台北市議員參選人高嘉瑜說，願與綠委沈柏洋合掛看板。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月29日電（記者 張穎齊）民進黨2026台北市長人選呼之欲出，大致底定由黨籍“立委”沈伯洋出戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安，藍營及媒體人諷小雞（議員參選人）、其他縣市長參選人敢與沈合掛看板嗎？民進黨台北市黨部29日舉辦零食交流會，包括前綠委高嘉瑜在內的小雞們集體喊出願意和沈合掛看板。



民進黨台北市黨部舉辦“台北零食交流會”，由“立委”沈伯洋、“立委”兼下一任民進黨台北市黨部主委吳沛憶、現任台北市黨部主委張茂楠出席，還有台北市議員參選人高嘉瑜、陳又新、郭凡、林子揚、賴俊翰、馬郁雯、張銘祐、劉品妡等人，現場氣氛熱絡，除展現團隊，議員參選人帶著各自選區的在地私房零食交流，並分享初入選戰的所見所聞，會後並進行閉門座談討論市政。



記者提問，國民黨籍台北市議員游淑慧與高嘉瑜在節目上同台時，諷刺高敢與沈合掛看板嗎？高面露尷尬僅說選議員都只放自己的照片，另外其他小雞會與沈合掛看板？其他縣市長候選人也願意合掛？



高嘉瑜與馬郁雯緊黏在沈伯洋旁，高嘉瑜不失微笑地表示，以前自己都是掛自己的看板，但既然藍營與媒體大家那麼期待，藍綠還有共識推沈伯洋，那她這次破例首度會與沈伯洋“合掛看板”。



高嘉瑜反擊，蔣萬安老練但沒靈魂，反觀沈伯洋具備活力與國際視野，是在台北長大、看到台北問題的人。高嘉瑜也帶來港湖的紅豆餅，甚至印有自己肖像，並分享白沙屯媽祖幸運餅，笑稱自己是“學姐帶新人”。



“我現在頭髮清爽，可掛看板！”沈伯洋笑說，感謝大家參與交流，並一一唱名“揭弊女神”馬郁雯等人，強調自己未來會有更多政策與國際交流構想，包括提出的“無限城”概念。



林子揚則直接秀出已完成與沈伯洋合掛的競選看板，強調早已準備好與母雞沈伯洋一起，現場就請沈伯洋簽名；馬郁雯提到自己深耕中正萬華選區，帶來當地知名“蟹殼黃”，並強調持續打弊與服務，空陸都跑；賴俊翰則介紹魷魚羹，展現地方特色。劉品妡也帶來一甜一咸的在地餅點。



“台北市25位議員參選人將一起輔選沈市長！”張茂楠表示，沈伯洋就是能帶動台北市綠營的母雞。