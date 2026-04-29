黃國昌抓到自走砲價差5百億　要養綠友友？

台灣民眾黨主席黃國昌出席記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月29日電（記者 鄭羿菲）朝野針對軍購特別預算條例仍無共識，台灣民眾黨主席黃國昌29日表示，民眾黨版本的軍購特別條例與中國國民黨沒有太直接的關聯，而針對目前很可能會有的第二批對美軍購，我們也在設計取得發價書後，授權行政部門編列第二批軍購預算，下周民眾黨“立法院”黨團開會後才會確定具體內容。



黃國昌批評，賴清德、“行政院長”卓榮泰說新台幣1.25兆元軍購條例一塊錢都不能少，但光是M109A7自走砲的金額，“國防部”第一份給“立法院”的報告是需要1375億元，最後簽約只剩810億元，中間差了500億元，這500億元要幹嘛？養綠友友嗎？發包給裝潢公司賣火藥？還是發包給茶葉航賣槍枝？你們這些大官好像沒有把這500億元當成錢耶！



黃國昌也強調，光是M109A7自走砲就差500億元，他已開始盤點其他項目，下周再公開向台灣社會報告，他是就事論事的人。



台灣民眾黨29日下午召開“2026台灣民眾黨勞動權益宣言”記者會，民眾黨主席黃國昌、新北市第四選區（三重區、蘆洲區）議員參選人陳彥廷、新竹縣第四選區（新豐鄉）議員參選人徐勝凌、苗栗縣第四選區(竹南、後龍、造橋）議員參選人蔡君婷、發言人張彤出席。