川伯改叫“小川哥”名醫讚盧秀燕厲害了

台中市長盧秀燕為新北市長參選人李四川助選。（照：盧秀燕臉書） 中評社台北4月29日電／中國國民黨與台灣民眾黨新北市長整合人選民調28日出爐，國民黨李四川領先民眾黨黃國昌勝出。時常評論時事的精神科醫師沈政男表示，他注意到一點，台中市長盧秀燕開始都叫李四川“小川哥”，“盧秀燕是不是厲害就在這裡”？



沈政男28日在個人YT頻道指出，藍白合新北這份的民調，是所謂的藍白合民調方式，抽樣方式七成市話、三成手機，所以抽出來的樣本的結果好像跟“美麗島電子報”那種全市話不一樣。整合以後當然對李四川的選情比較篤定，要支持藍白的人，他明確就是確定的人選了，不用再考慮黃國昌。李四川在接下來的民調裡，應該會再繼續超前蘇巧慧，到目前為止李四川的贏面還是比較大，因為藍白的板塊在新北來講，還是比綠營明顯大一些。



他進一步分析，問題是最近一些民調做出來新北藍綠板塊不是這樣，他認為是有一些選民隱藏起來不表態，證據就是賴清德的施政滿意度。美麗島電子報公布這個月賴清德的滿意度，就差不多四成五，如果說綠營在新北板塊加起來比藍白大，為什麼賴清德的滿意度沒有突破五成？就是因為中間選民不表態的裡面，大部分都不滿意他的施政。



沈政男表示，雖然李四川贏面比較大，但接下來的變數就是李在選舉過程中的個人特色和魅力要怎麼凸顯出來。蘇巧慧發了一個AI競選廣告講青年政策，但是卻蠻失敗的。不曉得為什麼她做這樣的廣告，可見她在抓選戰方向的嗅覺可能還是有點問題。



沈政男指出，李四川這邊大家都叫“川伯”，不過他注意到盧秀燕開始都叫李四川“小川哥”，“盧秀燕是不是厲害就在這裡”？她叫李“小川哥”，意思就是比較年輕了。那到底要叫“川伯”還是“川哥”比較好？這個可能要想一下。李四川接下來造勢、他的整個走向定位，會影響一些選票。