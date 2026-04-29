高嘉瑜讚沈伯洋生態系全才　藍營瑟瑟發抖

民進黨台北市議員參選人高嘉瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月29日電（記者 張穎齊）民進黨很可能提名不分區“立委”沈伯洋參選台北市長，他日前拋出“台北、上海雙城論壇不必要！”並提出應該要與民主國家城市“無限城論壇”。沈伯洋29日被記者追問是否確定要具體提出政見上任停辦並廢除雙城論壇？沈伯洋卻未鬆口，僅說台北市民若沒感受、辦有何意義？前民進黨籍“立委”高嘉瑜則酸，國民黨與台北市長蔣萬安現在一定對沈感到瑟瑟發抖。



高嘉瑜在現場高調力挺沈伯洋，表示沈伯洋是生態系全才市長候選人，年輕且具國際視野，還懂動漫、體育等多元領域，藍綠都那麼支持沈伯洋，國民黨與蔣萬安現在面對沈伯洋“一定瑟瑟發抖！”



資深主播張雅琴日前在節目上追問沈伯洋，如果未來當上台北市長，是否會取消雙城論壇？沈伯洋當下回答“當然，雙城論壇不但不必要，而且雙城論壇很多時候都是造成滲透的破口，要做也是跟民主同盟國家，跟一些先進的一流大城市來辦無限城論壇。”引發熱議。



民進黨台北市黨部舉辦“台北零食交流會”，由“立委”沈伯洋、“立委”兼下一任民進黨台北市黨部主委吳沛憶、現任台北市黨部主委張茂楠出席，還有台北市議員參選人高嘉瑜、陳又新、郭凡、林子揚、賴俊翰、馬郁雯、張銘祐、劉品妡等人。



記者問，是否具體承諾提出取消雙城論壇政見？沈伯洋回應，城市是屬於市民，過去雙城論壇帶來什麼效益，不是中國不中國的問題，而是合作備忘錄是否涉及資料提供，中國是否可信任？若市民沒有感受，何不做更有意義的事情？



沈伯洋也提到，討論城市交流，重點應是市民參與，而非流於形式，“無限城論壇”強調的是城市之間多元交流，“不是無限萬安論壇”，應有活動、參與與延續性，讓市民實際有感。



對於市政議題，沈伯洋表示，大巨蛋問題長期由議員追蹤，市府應提出短中長期解決方案，並讓市民清楚掌握；至於鼠患問題，他指出依市府數據顯示確實是市民關注焦點，垃圾與廚餘處理需更精進。



記者追問，民進黨是否想趕在5月14、15日中美領導人北京高峰會前，通過新台幣1.25兆新台幣軍購預算？沈伯洋說，在野黨對軍購預算從3800億到8千億反覆不定，不希望讓外界解讀為等習特會後才決定，以免讓中國大陸誤判台灣“國防”決心。