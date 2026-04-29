美下重手封鎖為何沒贏？翁履中：伊朗買時間

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 翁履中29日分析，美伊僵局最後的勝負，不是取決於誰的軍事實力強，而是誰能撐得夠久。（Dennis Weng臉書） 中評社台北4月29日電／美國在伊朗戰爭中持續實施海上封鎖，除了在印度洋登上油輪檢查，宣布制裁美國認定購買伊朗原油的中國民營大型煉油廠，持續向德黑蘭施壓，導致伊朗無法出口原油，伊朗儲油空間逼近極限。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中29日分析，美伊僵局最後的勝負，不是取決於誰的軍事實力強，而是誰能撐得夠久。



根據《華爾街日報》與《紐約時報》報導，在美國封鎖伊朗港口後，伊朗原油出口從戰前每日約200萬桶，大幅滑落至不到60萬桶，幾近停擺。石油無法外運，開始在國內快速累積，讓原本支撐經濟的能源資源，反而成為壓力來源。



面對儲油空間逼近極限，伊朗啟動一連串非常手段，包括重啟廢棄油槽、以貨櫃暫存原油、動用油輪作為海上儲存，甚至嘗試透過鐵路將石油輸往中國。但這些措施的本質並非解決問題，而是延後問題爆發。它們無法取代大規模海運出口，只能在短時間內減緩儲存壓力。



翁履中29日在臉書發文表示，這場局勢如果只看“封鎖有沒有效”，可能會看錯重點。真正的問題是，美國封鎖造成石油儲存滿載的速度，能不能快過伊朗的調整能力。



翁履中分析，美國現在的戰略很清楚，不是單純讓幾艘油輪出不去，而是要讓整個石油系統失去流動性，讓收入中斷、庫存爆滿，最後逼油田關井，從“出口問題”升級成“生產危機”。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）點名哈格島（Kharg Island）幾天內可能飽和，其實是一種高度精準的訊號戰。因為哈格島確實是伊朗石油出口的核心節點，一旦這裡出現瓶頸，壓力會迅速向上游油田回灌。但問題在於，哈格島不是伊朗的全部。



翁履中指出，哈格島快滿，其實不等於伊朗整個系統立刻崩潰。伊朗在疫情期間就經歷過“油無處可去”的極端情境，因此累積了應對經驗與替代空間。把全國儲油能力、浮動油輪與其他設施一起看，美國所說的“幾天內大規模關井”，比較像是壓力測試與心理戰，而不是必然劇本。



面對美國窒息式封鎖，翁履中認為，伊朗會主動“有控制地減產”，可以避免油田受損，為未來恢復生產留下空間。伊朗採取的策略不是突破，而是拖延。把美國設計的“快速窒息戰”，拖成一場“慢性消耗戰”，用廢棄油槽、浮動油輪、影子船隊與有限替代運輸，“把時間一點一點買回來”。



針對伊朗正嘗試透過鐵路運油至中國大陸，翁履中認為，一艘超大型油輪動輒200萬桶的運量，不是陸路運輸可以替代的。這種做法是維持最低現金流與政治訊號，讓世界看見，美國封鎖沒有完全成功，無法扭轉當下出口效率不佳的現實。



翁履中形容，美伊當前的僵局，就像是美國試圖關掉伊朗的呼吸系統，而伊朗則拚命插上氧氣管延續生命。這場博弈的勝負關鍵已不在於軍事武力，而是誰能撐得夠久！