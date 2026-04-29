募款遭綠批不宜　黃國昌反嗆新潮流吃銅吃鐵

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨創黨主席柯文哲、黨主席黃國昌昨晚合體開直播，發起新台幣1千萬元募款計劃，而柯一句“排除爭取連任的縣市議員”引發反彈。黃國昌29日表示，錢募來就是幫助選縣市議員的同志，範圍包不包括現任縣市議員，今天中央委員會也有討論，請大家放心，一定會最妥善、最有效率地用這筆募來的錢，協助所有縣市議員參選人。



針對柯文哲、黃國昌合體募款1千萬元一事，民進黨籍“立委”、高雄市長參選人賴瑞隆質疑，黃國昌剛宣布退選新北市長，晚上又馬上要募款，觀感不好，且柯文哲還深陷司法爭議，其中也涉及政治獻金濫用問題。



黃國昌強硬回嗆，民眾黨是一個沒有資源沒有錢的小黨，合法進行小額募款，請問有什麼問題？高雄滿大街都是賴瑞隆的看板，花了多少錢？錢從哪來？



黃國昌說，他作為民眾黨主席，退選後透過合法管道進行小額募款，請問有什麼問題？難不成要像賴瑞隆一樣，面對媒體哭哭啼啼嗎？（指賴被爆料8歲兒子涉及校園霸凌案）這才是應該要有的表現嗎？



黃國昌痛批，新潮流吃銅吃鐵、吃香喝辣早就忘了什麼是穿草鞋跟人民站在一起，滿身銅臭味的民進黨新潮流，有資格提這種笑掉人家大牙的問題？賴瑞隆你要不要臉？



柯文哲、黃國昌昨晚開直播發起1千萬元募款計劃，強調這筆錢將主要用於嘉義市長參選人張啓楷及48位議員新秀身上，但柯一句“這筆資源將排除爭取連任的現任議員，優先support無背景的政治素人”，立刻引起現任白議員反彈。台中市議員江和樹表態，這有點不公平，上一屆也沒有這種資源給我們！



台灣民眾黨29日下午召開“2026台灣民眾黨勞動權益宣言”記者會，民眾黨主席黃國昌、新北市第四選區（三重區、蘆洲區）議員參選人陳彥廷、新竹縣第四選區（新豐鄉）議員參選人徐勝凌、苗栗縣第四選區(竹南、後龍、造橋）議員參選人蔡君婷、發言人張彤出席。