張茂楠：徵召沈伯洋快了　大家高度期待　

民進黨台北市黨部主委張茂楠接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月29日電（記者 張穎齊）民進黨2026台北市長人選呼之欲出，極可能由“立委”沈伯洋出戰中國國民黨籍現任市長蔣萬安，但壯闊台灣聯盟發起人吳怡農至今未放棄爭取提名。英系民進黨台北市黨部主委張茂楠向中評社表示，黨中央八九不離十會徵召沈伯洋，因大家都高度期待，至於表態爭取提名的前台北市黨部主委吳怡農可繼續選擇不同的戰場努力。



民進黨台北市黨部舉辦“台北零食交流會”，由“立委”沈伯洋、參選民進黨台北市黨部主委的綠委吳沛憶、現任英系台北市黨部主委張茂楠出席，還有台北市議員參選人高嘉瑜、陳又新、郭凡、林子揚、賴俊翰、馬郁雯、張銘祐、劉品妡等人。



台北市長人選是否確定由沈伯洋出線？黨中央何時提名徵召？吳怡農似乎還沒放棄？張茂楠會後接受中評社訪問表示，“快了，最終由黨中央決定，但八九不離十是沈伯洋了！”



張茂楠說，黨內對沈伯洋抱持高度期待，沈提出的台北市願景也符合全民需求，若最終確定徵召提名沈伯洋，並不是否定吳怡農，沈伯洋、吳怡農都是民進黨重要人才，只是目前大家對沈伯洋期待較高。



張茂楠指出，未來若由沈伯洋出線，吳怡農仍有其他發展空間，可以選擇不同戰場繼續努力，投入公共事務不只有選台北市長一途。



對於中國國民黨、台灣民眾黨對沈伯洋出線，態度似乎訕笑？張茂楠回應，“不會”，每個人都有自己的戰場，沈伯洋是承擔一場艱困選仗，而吳怡農也可在其他領域發揮，都是為台灣努力。

