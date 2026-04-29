傅崐萁在中常會爆：台軍方買無人機貴10倍

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月29日電（記者 張嘉文）針對軍購特別條例版本，中國國民黨“立法院”黨團今日中午召開黨團大會，希望在軍購特別條例的最終版本尋求共識，最終沒有達成結論需再議。對此，國民黨文傳會主委尹乃菁在中常會後轉述提到，黨團總召傅崐萁在中常會上特別提及，目前爭議最大的“無人機採購”有很大問題。



尹乃菁轉述說，傅崐萁在會中指出，在美伊戰事中，同等級無人機一架僅需5萬美元，民進黨政府編列的預算卻高達50萬美元，整整貴了10倍。且據悉這批無人機是“烏克蘭不要的退貨”，測試時5架還掉3架，品質堪憂。傅崐萁在會中質疑，花大錢買全世界都不要的次級品，“中間到底牽涉多少利益交換？”



國民黨今天下午召開中常會，會中由於副主席季麟連針對軍購案的激烈發言，引發討論。



尹乃菁在會後轉述記者會上表示，知道季麟連今天要在常會上針對軍購發言，但“我們沒有在審稿的”，季要講什麼話，都是他發自內心的話。



尹乃菁表示，季麟連發表談話後，鄭麗文即說這是情感豐沛的季麟連說出他個人想法，不代表黨的立場。



尹乃菁也轉述了傅崐萁在常會中針對軍購案的補充，傅指出，今日黨團大會中，沒有一位黨籍“立委”支持台官方的1.25兆元版本，傅也痛批民進黨試圖製造國民黨內部分裂的形象，但事實上，歷史上真正捍衛台灣安全、與美軍並肩作戰並支持軍購的始終是國民黨，民進黨只會“打嘴砲”。



尹乃菁提到，傅崐萁也針對“無人機採購”提出具體質疑，傅指出，在美伊戰事中，同等級無人機一架僅需5萬美元，民進黨政府編列的預算卻高達50萬美元，整整貴了十倍。且據悉這批無人機是“烏克蘭不要的退貨”，測試時5架掉3架，品質堪憂。



傅崐萁質疑，花大錢買全世界都不要的次級品，“中間到底牽涉多少利益交換？”



尹乃菁也提到，傅崐萁在常會中公開支持主席鄭麗文，認為黨中央與黨團必須共同抵擋住各方壓力，堅定立場。國民黨的立場不是“反軍購”，而是“反貪污”、“反空白授權”。