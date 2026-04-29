軍購案藍營起內鬨？韓國瑜發文無愧於黨

針對軍購特別條例，國民黨版本目前尚未有共識，韓國瑜在臉書發文表示看法。（照：韓國瑜臉書） 中評社台北4月29日電／“立法院”正在討論軍購預算特別條例，中國國民黨“立院”黨團內部尚無共識，傳出黨主席鄭麗文與黨團總召傅崐萁傾向“3800億+N”版本，“立法院長”韓國瑜則傾向“立委”徐巧芯提出的8千億規模。國民黨副主席、軍系季麟連今天甚至在中常會揚言韓國瑜若做出“賣黨求榮”的行為，應被開除黨籍。對此，韓國瑜在臉書發文表示，老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄。此生所行，無愧於“國家”，無愧於人民，無愧於職責，無愧於黨。



國民黨主席鄭麗文也在發文下留言說，感謝韓院長，辛苦了！



國民黨今天下午召開中常會，季麟連針對軍購案發言痛批，這陣子積極在協商此案，傳出私下也表態支持8千億版本的“立法院長”韓國瑜。國瑜是國民黨的光榮，是黃埔軍的驕傲，我們都是黃埔子弟，軍人以徹底服從命令，誓死達成任務為目標，打死他都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事（指支持8千億版本），如果有這個事，黃復興必然挺身而出，大義滅親，開除韓的黨籍。



季麟連還說，藍委徐巧芯是大家最喜歡最期盼的國民黨未來領袖，在地的選舉也好，反罷免也好，黃埔軍全力進行力挺，所以徐千萬三思，不要做出親痛仇快事情。



鄭麗文一旁表示，感謝季麟連發言，他感情比較豐沛一點，剛剛雖然季麟連話說得有點重，但我們還是跟韓國瑜、徐巧芯有良性溝通，雖然大家主張不一樣，但國民黨是民主開放政黨，任何意見都能討論，我在這邊幫忙緩頰一下。



徐巧芯也回應“絕對不會做出親痛仇快的事情，一定會遵守黨團的決議行事，請季副主席放心”。



韓國瑜也在臉書發文表示，老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄。此生所行，無愧於“國家”，無愧於人民，無愧於職責，無愧於黨。包括：徐巧芯等多位藍委都留言為韓加油。