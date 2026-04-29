還是3800億+N？鄭麗文：對軍購態度沒變

鄭麗文今天主持國民黨中常會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月29日電／對於軍購特別預算條例，中國國民黨“立法院”黨團今天中午召開黨團大會尋求共識，但最終經討論後未有結果，須再議。但國民黨主席鄭麗文在中常會上明確指出，對於軍購特別條例，黨版的立場非常清楚，很多人在問她的態度是不是改變了，但她從來沒有任何的黨團成員談過所謂的態度改變。



文傳會主委尹乃菁在中常會後記者會表示，黨主席鄭麗文已多次說明國民黨“3800億加N”版本的核心立場，國民黨的底線非常明確，第一，拒絕1.25兆元的空白授權；第二，拒絕將商購納入特別預算。



軍購特別預算條例朝野進入關鍵攻防，中國國民黨今天下午召開中常會，黨主席鄭麗文原本未針對此議題發言，但副主席、軍系季麟連突然舉手要求發言，強調軍購案國民黨團原本的3800億＋N的版本是最佳方案，民進黨簽的這個1．25兆案，是50年來最為荒謬的鬧劇。



鄭麗文強調，對於軍購特別條例，黨版的立場非常清楚，很多人在問她的態度是不是改變了，但她從來沒有任何的黨團成員談過所謂的態度改變，因為這版本是我們深思熟慮的結果，是一個最有利於完成對美軍購保護台灣，同時守住老百姓的荷包，堅守財政紀律的負責任做法，所以再一次表達黨中央的態度也從來沒有變動過。