拼選戰　張啓楷攜藍營發台灣馬鈴薯捍衛食安

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷29日拿著台產馬鈴薯向民眾講解食的安全。（中評社 蔣繼平攝） 中評社嘉義4月29日電（記者 蔣繼平）“發芽馬鈴薯之亂”引爆全台對食品安全高度關注。藍白陣營共推的民眾黨嘉義市長參選人、前台灣民眾黨“立委”張啓楷29日下午連辦3場發放台灣種植的馬鈴薯活動，與民眾近距離互動捍衛食安。國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯也率幹部到場支持，一起共拒發芽馬鈴薯入台。



張啓楷29日下午分別在嘉義市的王靈宮五顯帝廟、鵬思宮、順興宮等3個地點，發放台產馬鈴薯，每人限領3顆，並請民眾自備環保袋響應減塑。第一場就有約1百多人來領取。張啓楷也透過面對面互動方式，宣傳捍衛食安與政策的立場。



活動現場除了張啓楷服務團隊、民眾黨支持者、嘉義市東區議員參選人林昱孜等人，國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯、副主委魏孝智、書記長張嘉銘等人也到場陪同，一起加入張啓楷的宣講團隊，呈現出藍白團結的氛圍。



張啓楷強調，食安沒有模糊空間，從進口檢疫、抽驗到後端加工，每道關卡都必須嚴格把關，不能因任何理由降低標準。他強調，當選市長將把“制度就是底線”原則落實市政，全面強化食品安全管理機制，守護市民健康。



蔡明顯表示，這是很有意義的活動，最主要是幫助在地農民，也呼籲重視食安問題。受美國關稅談判影響，若馬鈴薯進口放寬，將影響民眾健康。盼“少一點政治，多一點民生”，政府一定要把關，人民才不會煩惱吃的東西有問題。



每場次活動發放前就吸引不少民眾排隊，有民眾還打電話幫忙找親友一起來領，還不忘宣傳“對啦，這次藍白一起共推的那個張啓楷辦的活動。”蔡明顯也懇請在場鄉親幫忙支持藍白共推的嘉義市長參選人張啓楷，讓張啓楷順利當選。