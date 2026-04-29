罵太凶遭批　季麟連急澄清：相信韓國瑜操守

國民黨副主席季麟連。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月29日電／針對中國國民黨副主席季麟連今天於中常會上痛罵“立法院長”韓國瑜的相關發言引發反彈，國民黨29日表示，季麟連於中常會後特別澄清，他對韓國瑜的人格操守深具信心，身為黃埔子弟，韓國瑜“忠黨愛國”的赤忱是國民黨與黃埔子弟的榮耀。韓國瑜在“立院”調和鼎鼐，協調朝野“立委”審議《“國防”採購特別條例》草案，必不負民眾期待。



中國國民黨“立法院”黨團29日中午召開黨團大會，商討軍購預算規模究竟要“3800億+N”或8000億元，但仍無共識。季麟連則在下午的中常會上痛批這陣子積極在協商此案，傳出私下也表態支持8千億版本的“立法院長”韓國瑜。季說，國瑜是國民黨的光榮，是黃埔軍的驕傲，我們都是黃埔子弟，軍人以徹底服從命令，誓死達成任務為目標，打死他都不會相信韓國瑜會做出賣黨求榮的事（指支持8千億版本），如果有這個事，黃復興必然挺身而出，大義滅親，開除韓的黨籍。



國民黨29日傍晚發布新聞稿表示，季麟連與黃復興幹部近日走訪全台各地，傾聽基層聲音。季麟連表示，許多基層黨員對當前的軍購案表達高度擔憂，並全力支持黨中央“拒絕民進黨政府1.25兆軍購預算空白授權”的立場。他重申，只要是經由美方官方發出的發價書，國民黨“立院”黨團絕對會儘速審議，絕無無故延宕之理。



季麟連強調，“國防”預算每一分錢都是人民的血汗錢，“立法院”有責任嚴格把關。國民黨的底線非常清楚：堅決反對任何可能“藏污納垢”的預算編列，會秉持專業、嚴格監督審查。