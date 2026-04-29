賴清德訪非受阻　趙麟：美國自顧不暇

台灣前駐史瓦帝尼“大使”趙麟。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月30日電（記者 鄭羿菲）針對賴清德日前取消出訪史瓦帝尼（斯威士蘭），台灣前駐史瓦帝尼“大使”趙麟接受中評社訪問時分析三點原因：一、美國自顧不暇，幫台灣拓展“外交”空間顯然不在美國總統特朗普目前的優先清單上。二、兩岸關係惡化缺乏溝通，未來中國大陸打擊台灣“外交”的多元組合拳，只會越來越多。三、台灣的“外交”情勢特殊，低調做實事是基本準則。若有人想高調，自然會有反效果。



趙麟直言，台灣的“外交”工作，是對外“主權”的行為，涉及兩岸認知的敏感層面，需要從兩岸溝通對話做起。台灣的國際空間與兩岸關係分不了家，兩岸僵局勢必會影響到台灣對外關係。



賴清德原定22日出訪史瓦帝尼，臨行前突遭塞舌爾、毛里求斯、馬達加斯加3國無預警撤回飛航許可，而被迫取消。



趙麟是美國哈佛大學甘迺迪學院碩士，在1982年到1986年，及1996年到2000年曾兩度駐美，分別出任台駐美國代表處政治組秘書及政治組、國會組組長。2001年返台後擔任“總統府”第一局長，2006至2009年出任史瓦帝尼“大使”。現為台灣新竹清華大學兼任副教授。



針對台非關係，趙麟接受中評社訪問表示，台灣在非洲的“友邦”只剩下史瓦帝尼。但台灣在非洲其他國家有不少台商，其實也可善用台灣非洲經貿協會（TABA）的能量，否則光靠“外交部”的能量絕對不夠。



趙麟說，雖然台灣近年來與南非因為代表處搬遷等議題有所摩擦，但他不認為因此造成賴清德訪非受阻。至於賴出訪受阻是否代表台灣與史國的“邦誼”生變？他駐史國期間成立台灣醫療團，幫助史國在醫療衛生上的進步，也力行“草根外交”，成效良好。史國上下其實都很喜歡台灣，雖然世事無絕對，但目前史國與台灣的“邦誼”穩固。