專論：軍購案角力　國民黨不同路線激戰

4月29日的國民黨中常會上，副主席季麟連重話開嗆“立法院長”韓國瑜，“立院”黨團總召傅崐萁拉著他，要他別再說了。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月30日電（評論員 林淑玲）民進黨政府與美方近日力推軍購特別條例在美國總統特朗普5月中旬訪華前過關，不止藍綠開戰，藍軍對預算規模也無法達成共識。29日在國民黨中常會更上演了一場大亂鬥，表面上爭執焦點是軍購預算規模，實際上卻是活生生的路線之戰，親美派與兩岸路線派的內戰。



身兼黃復興黨部主委的軍系國民黨副主席季麟連力挺黨團所提“3800億＋N”版本，29日在中常會痛斥若是“立法院長”韓國瑜賣黨求榮，他必然會大義滅親，建請開除韓國瑜黨籍。隨後又有黨員衝進中央黨部，在大廳怒嗆季麟連混蛋、亂搞，也重轟鄭麗文。這在國民黨還是第一次發生。



目前爭執點在於，台官方軍購特別預算規模新台幣1.25兆元，國民黨團提“3800億＋N”，台中市長盧秀燕3月訪美後拋出8000億元至1兆元之間，相當接近官方版本。這8千億的版本也就成為藍軍親美派共識。盧秀燕雖隱身幕後，卻已全面動起來。



親美派國民黨前主席朱立倫、中廣前董事長趙少康傳出近期也積極參與協調，現任13席不分區當初都是朱立倫提名，成為朱重點溝通對象，傾向把預算匡列到8000億元以上。



在美國在台協會（AIT）、親美派大咖遊說下，8千億版本在藍委之間強壓黨團的“3800億＋N”版本。



徐巧芯等部份青壯派藍委已表態挺8千億版本，親盧秀燕的台中市藍委顏寬恒、廖偉翔受訪時拒絕表態，但也沒說要支持黨團版“3800億＋N”。退役上將出身的季麟連看到有點一面倒的意味，才會那麼激動。