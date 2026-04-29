張啟楷：對美談判黑幕臭不可聞　全台不安

民眾黨嘉義市長參選人、前白委張啓楷。（中評社 蔣繼平攝） 中評社嘉義4月30日電（記者 蔣繼平）今年2月簽訂的台美對等貿易協定（ART）將有1482項美國農產品零關稅輸入台灣，負面效應陸續引爆。台灣民眾黨嘉義市長參選人、前白委張啟楷向中評社表示，發芽馬鈴薯、美國花生零關稅、萊豬萊牛查驗標準放寬3件事讓全台壟罩不安，終於知道蓋牌內幕是臭不可聞。他籲一定要捍衛食安、堅守到底。



“發芽馬鈴薯之亂”引爆全台對食品安全高度關注，張啟楷29日下午分別在嘉義市的王靈宮五顯帝廟、鵬思宮、順興宮等3個地點，發放台產馬鈴薯，藉此宣示拒絕發芽馬鈴薯簡易放寬，表達捍衛食安。



透過藍白合參選嘉義市長的張啟楷表示，堅決反對發芽的馬鈴薯進口，進口後可能變成洋芋片、薯條、薯餅等零食方式，過去台灣就曾發生過連鎖餐飲店有綠色薯條，吃到後出現嘔吐、腹瀉、腹痛、腹瀉到連說話都有困難。台灣在2013年、2018年都曾發生過綠薯條危害。



張啟楷表示，馬鈴薯檢測一次龍葵鹼的費用大約為新台幣5千元，台灣進口大概有一年超過3億顆，這個要怎麼去檢驗？政府要求加工廠自己處理，馬上就被打臉。所以發放台灣自產的馬鈴薯，要從源頭海關就守住，不要讓發芽馬鈴薯進來。



張啟楷表示，再來，當初台灣政府去美國進行關稅談判時，根本是蓋牌、黑箱作業，人民與“立委”根本不知道到底發生什麼事，突然就傳出美國花生原本有25%關稅，結果是要降到零，價格衹有台產花生的3分之1，這對台灣農民傷害非常大。



張啟楷表示，還有一個很嚴重的是，過去因狂牛症、萊克多巴胺疑慮禁止輸台的美牛絞肉、內臟，將放寬許可進口，接下來還有萊豬、萊牛來台恐怕查驗也將放寬，這樣等於把大門都打開了。



張啟楷表示，前前後後三件事，發芽馬鈴薯、美國花生零關稅進口、萊豬萊牛查驗標準放寬，這是一連串的食安風暴，台灣農民也受到衝擊。在野黨在談判過程已在“立院”高呼好幾次，也帶農民上街抗議，結果執政黨蓋牌到現在，一打開臭不可聞。



台美關稅今年2月拍板，其中對美農產品降至零關稅共計1482項。張啟楷表示，現在一項一項問題開始出來，但是還沒有全部攤開，都還只是冰山一角，深怕還有未爆彈，全台社會都壟罩在不安、恐懼之中，所以一定要捍衛食安，要堅守到底。