楊文科任竹縣主委　鄭麗文喊徐欣瑩高票當選

國民黨主席鄭麗文29日出席新竹縣黨部交接典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文29日出席國民黨新竹縣黨部主委佈達典禮，由新竹縣長楊文科出任黨部主委。鄭麗文表示，2026選舉至關重要，新竹縣一定要贏，大家要展現一個團結的國民黨，來面對倒行逆施的民進黨，讓新竹縣年底的選戰贏得非常漂亮。



國民黨已提名“立委”徐欣瑩參選新竹縣長。鄭麗文在會中喊話，團結所有新竹縣的力量，超越黨派來贏得最多的支持，一定要讓徐欣瑩高票當選。



國民黨新竹縣黨部29日舉行新、卸任黨部主委交接佈達典禮，包括鄭麗文、楊文科、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨組發會主委李哲華、藍委徐欣瑩和林思銘、國民黨籍新竹縣議會正副議長張鎮榮和王炳漢、卸任代理主委邱國樑和多位國民黨籍新竹縣議員都到場出席。



鄭麗文指出，今天台灣的處境異常艱難，大家都知道，民進黨的執政在“中央”已經是讓大家都受不了，大家都期盼2028要政黨輪替，結束民進黨的倒行逆施，所以年底的選舉國民黨有不能輸的壓力。



鄭麗文提到，現在大家都高度關注新竹縣未來的發展，過去在初選過程當中有許多風波，讓全台灣關心國民黨的同志也都很焦慮，大家都在看新竹縣的未來發展。今天是一個非常寶貴的場合，因為新竹縣一定要贏，新竹縣不會輸，所以大家一定要展現一個團結的國民黨，來面對倒行逆施的民進黨。



鄭麗文強調，2026選舉至關重要，他相信徐欣瑩同志也知道她肩膀上的責任非常重，因為未來新竹縣長的重責大任要落在徐的肩上，他希望大家都能做徐最堅強的後盾，讓徐可以突破重圍，團結所有新竹縣的力量，超越黨派來贏得最多的支持，一定要讓徐高票當選。



鄭麗文提醒，民進黨未來會出什麼奧步還不知道，所以大家還是要非常謹慎，如履薄冰，讓新竹縣團結一致打一場非常漂亮的選戰，絕對不能讓外人見縫插針來看國民黨笑話，大家一定要把國民黨的志氣、骨氣和底氣充分展現出來，2026新竹縣一定要贏得非常漂亮才行。