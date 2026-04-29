整合新竹縣初選裂痕　鄭麗文：已與陳見賢見面

新竹縣長楊文科29日接任國民黨新竹縣黨部主委。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月29日電（記者 盧誠輝）國民黨主席鄭麗文今天下午到新竹縣黨部主持新任主委楊文科布達典禮，當時與“立委”徐欣瑩競爭縣長提名的副縣長陳見賢因病未出席，由於黨內初選競爭激烈導致矛盾，藍營是否整合備受關注，對此鄭麗文說，已有和陳見賢見面，並感謝他的付出。



現任新竹縣長的楊文科致詞先是細數政績，包括推動五支箭與十大交通基礎建設，更讓新竹縣成為家庭所得收入“全國”第一、平均年齡最年輕的活力城市，未來更將推動文化教育與高中設校計劃，為下一代建立“富而好禮”的社會新形象。



面對選舉挑戰，楊文科霸氣宣示，“管他誰要跟我們選，我們就是要拚到底”，在座許多鄉鎮長、縣議員都很有經驗，知道要怎麼勝選，所以年底選舉需要大家幫忙，未來的幾個月一定要共同努力發揮國民黨的團結力量。



楊文科表示，他接到派令後，心情膽戰心驚，未來將會請假陪著已被國民黨提名參選新竹縣長的藍委徐欣瑩下鄉，全力輔選，一定要在新竹縣打一場最漂亮的選戰。



國民黨新竹縣黨部29日舉行新、卸任黨部主委交接佈達典禮，包括楊文科、國民黨主席鄭麗文、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨組發會主委李哲華、藍委徐欣瑩、國民黨籍新竹縣議會正副議長張鎮榮和王炳漢、卸任代理主委邱國樑等人都到場出席。



楊文科指出，未來他除了以政績說服選民，也會請假陪徐欣瑩到新竹縣13個鄉鎮市一一拜訪，全力輔選。新竹縣是腦袋最聰明、最具備判斷是非能力、最團結和諧的選民，他年底一定要為新竹縣民打一場最漂亮的選戰。



楊文科強調，他相信國民黨在新竹縣的鄉鎮市長和縣議員都已經非常有經驗，知道要怎麼樣打選戰，尤其是這幾年來國民黨在新竹縣長選舉從來沒有失誤過，因此他希望大家能給他力量，不管對手要派誰來選縣長，國民黨一定會全力拚到底，守住新竹縣。

