徐欣瑩盼放下初選紛擾　團結取得新竹縣勝利

藍委徐欣瑩致詞。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月29日電（記者 盧誠輝）中國國民黨新竹縣長參選人、“立委”徐欣瑩29日出席新竹縣黨部主委交接典禮時表示，對於在初選過程中的紛擾與誤會，她身為候選人必須概括承受，未來會更謙卑傾聽大家的意見，年底一定要團結取得勝利。



國民黨新竹縣黨部29日舉行新、卸任黨部主委交接佈達典禮，包括鄭麗文、楊文科、國民黨副主席兼秘書長李乾龍、國民黨組發會主委李哲華、藍委徐欣瑩和林思銘、國民黨籍新竹縣議會正副議長張鎮榮和王炳漢、卸任代理主委邱國樑和多位國民黨籍新竹縣議員都到場出席。



徐欣瑩在初選期間與競爭對手、新竹縣黨部前主委陳見賢激烈競爭。徐欣瑩今日指出，雖然在初選期間有一些紛紛擾擾，也有一些誤解，她身為候選人必須概括承受，若有任何不圓滿的地方，她想在這裡向陳見賢前主委還有各位黨員同志，表達最深的致意。



徐欣瑩提到，這段時間她在地方聽到很多縣民與黨員同志的心聲，也有很多國民黨從政的先進給她很多的諫言，所以未來他一定會更加謙卑清傾聽大家給她的寶貴意見。



徐欣瑩強調，年底選戰要面對的是民進黨，也是“國家”機器，更是賴清德，所以她希望大家一定要團結一致來取得勝利，這樣2028才有機會下架民進黨。