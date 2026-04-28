關注：鄭麗文奔新竹縣整合　為徐欣瑩拆彈

國民黨主席鄭麗文29日要藍委徐欣瑩向黨員鞠躬致意。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月30日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文29日出席新竹縣長楊文科出任縣黨部主委交接佈達典禮，致詞刻意最後才提起新竹縣長參選人、藍委徐欣瑩，並以手勢要徐起身向現場黨員鞠躬致意。徐稍後致詞時也為初選時所造成的紛擾再次致意。鄭麗文出手整合藍軍在新竹縣可能的分裂危機。



國民黨這次的新竹縣長黨內初選相當激烈，徐欣瑩和新竹縣副縣長陳見賢殺得刀刀見骨，徐最後雖以1.268%的些微差距險勝陳，但選後徐想拜會陳尋求和解，卻幾度吃了閉門羹。原任縣黨部主委的陳見賢昨日也未出席交接典禮，讓藍營基層憂心恐有分裂危機。



陳見賢因曾擔任國民黨新竹縣黨部主委長達9年，2018年更一手操盤讓國民黨新竹縣長楊文科順利當選，在藍營地方基層擁有雄厚實力，但陳初選落敗當晚則是只丟下一句“中國國民黨加油！新竹縣加油！”就黯然離去。



剛卸任國民黨新竹縣黨部代理主委的邱國樑29日也還原了初選結果出爐當晚和隔天的場景表示，當晚他因憂心黨內分裂而失眠了一整晚，隔天果然就有各種消息不斷傳進他耳裡，一下說有黨員要集體退黨，一下又說有黨員號召要到中央黨部抗議，所幸後來這些狀況都沒有真的發生。



鄭麗文則是直到4月1日正式提名徐欣瑩為國民黨新竹縣長候選人後隔日才出手，鄭親自到楊文科縣長官邸拜會，陳見賢也到場陪同，並當場宣布由楊接任新竹縣黨部主委，希望透過楊來當和事佬，化解黨內初選所造成的傷痕。後來陳銷假上班後，徐欣瑩也終於見到陳，但據傳兩人依然是相敬如“冰”。



有藍營地方人士告訴中評社，確實有許多黨員為陳見賢抱不平，陳當了9年主委沒有功勞也有苦勞，但在初選過程中卻被逼辭去主委一職，過去的黑資料也不斷被挖出，因此很多黨員多認為徐欣瑩確實欠陳一個道歉。加上初選投票當天，徐請人在各投票所外架攝影機對黨員全程拍攝，讓許多黨員都認為被當成賊一樣感到不舒服，因此也認為徐勝出後應為此向黨員致歉。

