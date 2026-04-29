關注：季麟連爆炸發言成軍購親美派反撲破口

國民黨副主席季麟連29日在中常會上的爆炸發言，讓主席鄭麗文急忙緩頰。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月30日電（記者 張嘉文）中國國民黨內部對軍購特別條例的角力，在29日中常會後正式演變為公開的路線對撞。黨副主席季麟連的一番“爆炸性發言”，掀開了黨內對軍購預算分歧的壓力鍋蓋，但也因直接點名“立法院長”韓國瑜，引發黨內很大的反彈。



這場風波產生的效應，似乎隨即成為破口，提供了親美派向主席鄭麗文領導的黨中央進行反撲。如果只看表面，這可能是一場預算數字與程序條件的攻防，但實際上反映的是國民黨內部在鄭麗文上任後存在的路線問題，到底對美關係，還是兩岸關係，誰要擺在前面。



鄭麗文目前的處境極為微妙，她日前剛完成訪陸行並促成“習鄭會”，這份兩岸對話的豐碩成果，原本是她六月訪問美國、應對美方壓力的最大底氣。據瞭解，美方對“習鄭會”細節呈現高度興趣，這讓鄭麗文掌握了極高的政治規格與對美談判空間。



然而，季麟連的發言風波，目前看來卻讓這份底氣出現了破口。季將矛頭對準黨內人氣極高的韓國瑜，隨後引發基層與民代的集體反彈。即便鄭麗文隨即在韓國瑜“老牛自知夕陽晚”的感性回覆下留言“感謝韓院長，辛苦了！”，並透過文傳會廣發截圖試圖緩和，但親美派正好藉此破口，有了削弱黨中央在軍購預算主導上的籌碼。



這場風暴反映出國民黨內部兩股力量的強烈拉扯，一個是代表兩岸路線優先派，認為既然鄭麗文已成功帶回“和平紅利”，就不應在對美軍購上被予取予求，所以堅持3800億＋N的版本，能對美交代也不影響和陸方的互信，畢竟和陸是維繫台海和平的首要路徑。



另一個則是親美選舉派，他們的角度是，面對美方底線，主張將預算匡列至8千億，認為這才能向美國交代、證明國民黨不反美的數字。尤其這裡面包括許多第一線與美方互動的民代，他們擔憂的是，若表現得過於鐵板一塊，將失去美方信任，甚至衝擊2028大選。對他們來說，親美可能是重返執政的必要入場券。