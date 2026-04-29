趙少康揭19藍委挺8千億軍購　6人挺黨團版

趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北4月29日電／國民黨副主席季麟連29日中常會為軍購特別條例草案說重話，更點名“立法院長”韓國瑜若賣黨求榮，要大義滅親開除黨籍。中廣前董事長趙少康表示，國民黨“立院”黨團會議發言支持8000億的有19人，支持3800億加N的有6人，花了100分鐘，為什麼不表決？浪費時間是要拖什麼？



趙少康還反嗆，黨中央提出“3800億元＋N”是哪些人的主意？經過什麼民主程序？為何能強壓“立院”黨團？“如果要開除韓國瑜，先開除趙少康！”



他強調，同樣今天中常會，季麟連罵韓國瑜“賣黨求榮”，建議要開除韓國瑜黨籍；韓國瑜是不分區“立委”，開除韓國瑜就是取消他的“立委”資格，也丟掉他的院長身分。



趙少康說，他不知道韓國瑜什麼時候、什麼地方、什麼價錢“賣了國民黨”？又求了什麼“榮”？季麟連如果說不清楚，該被開除的是他自己，至少該取消他當國民黨副主席的資格；國民黨已經被民進黨戴上“親中”的紅帽子，如果再被說成“反美”，年底及2028都不必選舉了。



趙少康表示，國民黨如果真有格調及勇氣，乾脆一毛錢“國防”特別預算都不要給，把“和平”打到底，但國民黨既然說接受美國發價書111億美元，也願意接受第二次發價書，那為什麼不通過匡列8000億元預算，但只能動支有發價書的111億美元，剩下8000億元減111億美元的金額凍結，等“立法院”審議通過美國新發價書才能動支？



他反問，要不然就乾脆不給，為什麼又要給，又要蒙上不給的罵名？天下有這麼呆的政黨？