韓遭點名開除　挺韓大將：忠心愛黨卻被批鬥

林佳新說，韓國瑜多年忠心愛國愛黨，落被公開批鬥。（照片：林佳新臉書） 中評社台北4月30日電／中國國民黨副主席季麟連29日在中常會為軍購預算特別條例草案說重話，更點名“立法院長”韓國瑜若賣黨求榮，要大義滅親開除黨籍。對此，被視為挺韓大將的“最強菜農”林佳新29日在臉書發文質問，韓國瑜有主導什麼議題、有提什麼版本嗎？“多年忠心愛國愛黨，不顧自身利益卻落得公開批鬥”。



季麟連29日在中常會上表示，支持國民黨團總召傅崐萁領導的“國防”特別條例黨團版本，並表示不相信韓國瑜會賣黨求榮，若有建請開除黨籍，更喊話國民黨“立委”徐巧芯“不要親痛仇快”，而徐立刻以文字回應，絕對不會做出親痛仇快的事情，一定會遵守黨團的決議行事，“請季副主席放心”。



而在29日下午，韓國瑜在臉書發文表示，老牛自知夕陽晚，沉默無聲自奮蹄；此生所行，無愧於“國家”，無愧於人民，無愧於職責，無愧於黨，亦無愧於心，鄭麗文也在韓國瑜的貼文寫下“感謝韓院長，辛苦了”的留言。而除了鄭麗文，包括國民黨前副主席連勝文，“立委”徐巧芯、王鴻薇、洪孟楷，以及台北市議員王欣儀、桃園市議員凌濤皆留言力挺韓國瑜。



“多年忠心愛國愛黨，不顧自身利益卻落得公開批鬥”，林佳新29日晚間在臉書發文質疑，韓國瑜有主導什麼議題、有提什麼版本嗎？此外，有要求通過什麼法案嗎？他痛批，民進黨罵韓國瑜就算了，國民黨黨中央也如此，韓何以自處？現在的國民黨容不下討論，以及個別委員的意見嗎？